Explosión en Tabasco: Incendio en gasera y taller mecánico ‘chamusca’ coches y pipas

Dos personas tuvieron golpes menores al tratar de huir de la explosión en la gasera 'Río Gas'. (Foto: Especial)

Una explosión seguida de un incendio en una gasera y un taller mecánico se registró durante la madrugada de este domingo en la ranchería Río Viejo, en el municipio de Centro, Tabasco, a la altura del kilómetro 6 de la carretera que conduce a Reforma, lo que generó alarma entre habitantes de la zona.

El incidente ocurrió en el establecimiento denominado ‘Río Gas’, cuando las familias de los alrededores se encontraban descansando. De acuerdo con vecinos, se escucharon al menos tres fuertes estruendos que provocaron vibraciones en las comunidades de Río Viejo e Ixtacomitán.

A través de videos difundidos en redes sociales se observó que, como medida preventiva, familias que habitan cerca del sitio del siniestro fueron evacuadas de sus viviendas mientras los cuerpos de emergencia realizaban las labores de control.

El Instituto de Protección Civil del Estado informó que personal especializado se trasladó de manera inmediata al lugar, logrando controlar la situación, la cual no representa peligro para la población. No obstante, las labores continúan en la zona como parte de los protocolos de seguridad.

De forma preliminar, se dio a conocer que no había personas al interior del taller mecánico al momento del incidente.

Sin embargo, dos personas fueron atendidas por personal médico luego de presentar lesiones menores y golpes al huir del lugar tras escuchar las explosiones.

¿Qué daños dejó la explosión en Tabasco?

Como daños materiales se reportaron 14 vehículos afectados que se encontraban dentro del taller, así como tres pipas con capacidad de 3 mil litros cada una y un tanque estacionario de 5 mil litros.

Fuerzas de seguridad estatales y federales mantienen acordonada la zona y realizan labores de abanderamiento mientras continúan los trabajos.

El gobernador Javier May informó a través de sus redes sociales que desde el primer momento se giraron instrucciones al Instituto de Protección Civil y a las corporaciones de seguridad para atender la emergencia y salvaguardar a la población.

Precisó que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, confirmando que no se reportan pérdidas humanas y que el fuego fue controlado con apoyo de bomberos, la SSPC y la Guardia Nacional.

En tanto, el director de Bomberos de Protección Civil, Miguel May, explicó que la explosión de las pipas de gas LP se originó en el patio del taller mecánico contiguo a la gasera, aunque hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el siniestro.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, mientras continúan las acciones de verificación en la zona.

El pasado 5 de septiembre se registró un incidente similar en esta misma gasera, cuando explotó un cilindro de gas, dejando una persona lesionada.