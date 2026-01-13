Alcalde de Sonora deja el cargo tras someterse a operación: ‘Merecen un presidente de tiempo completo’

El alcalde de Puerto Peñasco, Óscar Castro, informó que dejará su cargo como presidente municipal por un problema de salud. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Facebook/Dr.OscarCastroCastro)

Óscar Castro, alcalde de Puerto Peñasco, decidió separarse de su cargo como presidente municipal por motivos de salud, con el objetivo de atender las recomendaciones médicas.

El edil informó a través de sus redes sociales la decisión de no continuar en el cargo ante la exigencia de tiempo completo que requiere la función pública.

“Por motivos de salud, derivados de una intervención quirúrgica y de un proceso médico que requiere toda mi atención, he decidido separarme del cargo de presidente municipal”, expresó Óscar Castro.

La solicitud de separación del cargo fue turnada al Congreso del Estado de Sonora para su análisis y eventual aprobación, así como para la designación de la persona que ocupará la presidencia municipal hasta la conclusión de la administración de Castro en 2027, conforme a la legislación estatal.

El alcalde también agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el apoyo brindado al municipio durante su gestión.

Polémica por retiro de visa a Óscar Castro

La decisión de Óscar Castro de separarse del cargo ocurre después de la polémica generada por el retiro de su visa estadounidense en junio de 2025.

Castro intentó ingresar a Arizona, Estados Unidos, por la garita de Lukeville, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le notificaron el retiro del documento migratorio.

Las versiones que circularon sobre este hecho apuntaron a una supuesta investigación en curso; no obstante, desde ese momento no existen detalles oficiales sobre alguna indagatoria en contra del edil.

Sin embargo, un mes antes del retiro de la visa, el alcalde de Puerto Peñasco publicó un video en el que negó esa versión y calificó los señalamientos como una “fake news”.

“Va como tres veces que sale ese tema, y créeme, lo importante es que a donde tengo que entrar, que es el Ayuntamiento, para cumplir con mis obligaciones, no se requiere visa”, declaró en entrevista para el portal NotiPeñasco.

¿Cuál fue la prioridad de Óscar Castro al frente de la presidencia municipal de Puerto Peñasco?

Debido a su ubicación geográfica, Puerto Peñasco es un destino turístico estratégico que atrae de forma constante a visitantes de Estados Unidos, principalmente por su cercanía con la frontera.

Se trata de la playa más cercana para residentes de Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México, por lo que las tensiones diplomáticas o administrativas entre ambos países generan preocupación por su posible impacto en el turismo y la inversión en la región.

Desde que asumió el cargo en 2024, Óscar Castro impulsó iniciativas orientadas al fortalecimiento de la relación comercial y turística entre México y Estados Unidos, con el objetivo de consolidar a Puerto Peñasco como un destino clave del noroeste del país.