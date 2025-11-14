Quitan cámaras de vigilancia ‘clandestinas’ en San Mateo Atenco

En San Mateo Atenco, autoridades retiraron una serie de cámaras de vigilancia que no contaban con permisos.

Unas 10 cámaras de videovigilancia que fueron colocadas sin permiso ya han sido retiradas, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

El operativo de retiro de cámaras clandestinas ocurrió en colonias de San Mateo Atenco.

Estas estaban colocadas en postes de luz y puntos estratégicos en las colonias La Concepción, Guadalupe, San Lucas, además del Fraccionamiento Santa Elena y las colonias Reforma y Álvaro Obregón.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y Policía Municipal desinstalaron 10 cámaras de video, colocadas de manera ilegal (…) Los uniformados aseguraron 10 equipos que se encontraban en vía pública y postes de luz sin contar con autorización. Es importante mencionar que la SSEM continúa con la aplicación de las diligencias para protección de toda la población en la entidad”, indica el comunicado de este viernes 14 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad mexiquense no ha informado si las cámaras han sido reclamadas como propiedad, ni hay información específica sobre qué posible grupo delincuencial las operaba.

Desmantelan un C4 falso en Ecatepec

En julio de este año, autoridades de Ecatepec hallaron un centro de mando clandestino que estaba conectado a las cámaras del C4.

En un operativo conjunto entre la Marina, la policía de Ecatepec y la Fiscalía del Estado de México, agentes aseguraron una bodega en la colonia Santa Cruz Venta de Carpio, la cual supuestamente pertenecía a una empresa con razón social ZAVOLI Conversiones de Autos a Gas Natural.

En el lugar fueron incautadas algunas computadoras y dispositivos: la infraestructura tecnológica estaba conformada por antenas, radios conectores y otros artefactos que normalmente usan los equipos de vigilancia urbana, así como monitores.

