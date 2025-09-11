¿Qué sabemos sobre la reapertura del caso de ‘El Mijis’?: ‘Lo acusan de un delito de tránsito’

La activista Frida Guerrera cuestionó la versión sobre la muerte de El Mijis. (Quadratín)

El caso de Pedro Carrizales ‘El Mijis’, llegó una vez más a los tribunales como parte de la impugnación que familiares llevan a cabo en contra de la causa de muerte que dio a conocer la Fiscalía de Tamaulipas en marzo de 2022, un mes después de su desaparición.

La activista Frida Guerrera, quien ha seguido el proceso del exlegislador, acudió a la audiencia realizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras el aplazamiento que tuvo el pasado 25 de agosto.

“Se vuelve a cuestionar el hecho de cuál es la causa de muerte de Pedro, vuelven a sostener la misma versión, de que se accidentó, de que aunque iba a 80 kilómetros por hora, Pedro casi cometió además un delito de tránsito porque se salió de las líneas de donde tenía que estar, argumentando tanto la ministerio público, la licenciada Anabel, como la asesora jurídica”, señaló al salir de la audiencia.

La activista y amiga de Pedro Carrizales, sostuvo que nuevamente exponen el delito culposo, el cual determinó la encargada de la investigación el 4 de octubre, bajo el argumento de que no había homicidio culposo y que fue imprudencia de El Mijis.

Activistas buscan que caso de ‘El Mijis’ llegue a fiscalía especializada

Al reconocer que no fue una audiencia sencilla, sino pesada debido al debate, Frida Guerrera informó que dieron un plazo de 10 días para la presentación de más pruebas que aporten a la investigación.

“Nos vuelven a dar la misma versión, que él se calcinó, cuando al final se encuentra la carpeta abajo del asiento, todo eso lo tomó en cuenta el juez y revoca esta determinación”, sostuvo.

Al respecto, será en ese plazo de 10 días que la Comisión de Atención a Víctimas podrá aportar pruebas.

“Por nuestra parte vamos a hacer propuestas, aportaciones para que esto ayude a que la investigación pueda llegar a una fiscalía especializada en desaparición forzada o en desaparición por particulares, ya sea en Ciudad Victoria o alguno de estos tres estados que están involucrados”, compartió la activista.

Sin embargo, el objetivo de Frida Guerrera y familiares de El Mijis, es que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) por el hecho de que hay autoridades señaladas por el propio Pedro Carrizales que lo detuvieron antes de ser encontrado “accidentado”.

¿Qué le pasó a El Mijis?

‘El Mijis’ falleció en un accidente automovilístico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, confirmaron las pruebas antropológicas de identificación humana y genética realizadas por peritos forenses de la Guardia Nacional.

Sin embargo, siempre existieron dudas sobre cómo ocurrió la muerte del activista debido a que llevaba varias semanas desaparecido.