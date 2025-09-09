Durazo proyecta al sur de Sonora como polo turístico y económico con nuevos malecones en Guaymas, San Carlos y Empalme

El mandatario estatal reafirma su compromiso con la creación de empleos y la consolidación de infraestructura moderna.

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo turístico y urbano de la región, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó los proyectos de modernización de los malecones en San Carlos, Guaymas y Empalme, obras anheladas por la población de esta región que hoy comienzan a ser una realidad y que en conjunto representan una inversión superior a 800 millones de pesos.

En San Carlos, el mandatario estatal, acompañado por la presidenta municipal de Guaymas, Karla Córdova; el secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda; y la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Alejandra Castro Valencia, anunció la construcción del Nuevo Malecón en Playa Bahía Delfín, con una inversión de 550 millones de pesos.

Esta obra contempla 2.4 kilómetros de extensión, vialidades para ciclistas y transporte urbano, parque inclusivo, miradores, anfiteatro, áreas ecológicas, juegos infantiles, zonas de comercio, estacionamientos y mobiliario urbano de última generación.

Asimismo, señaló que se destinarán 60 millones de pesos para la rehabilitación del Malecón Turístico de Guaymas, donde se renovarán 800 metros lineales con áreas recreativas, ciclovía, juegos infantiles, baños, fuente danzante y la transformación de una vialidad en andador peatonal.

En Empalme, junto al presidente municipal Luis Fuentes Aguilar, el mandatario presentó el proyecto del Nuevo Malecón en Playa El Cochórit, con una inversión de 190 millones de pesos.

Este espacio contará con 1.64 kilómetros de extensión, banquetas, ciclovía, andadores, áreas verdes, palapas, zona de picnic, juegos infantiles, ejercitadores al aire libre, locales comerciales y baños públicos.

“Les pronostico, una vez que se abra la carretera Guaymas-Chihuahua, va a suceder con San Carlos y Empalme lo que sucedió con Mazatlán cuando se abrió la carretera Durango-Mazatlán, que sacó el turismo de Coahuila y Durango hacia la playa más cercana que era Mazatlán. Mazatlán, Chihuahua, Juárez y El Paso, las playas de esas grandes ciudades es esta y es San Carlos y va a ser su playa y aquí los vamos a recibir por millones, que así sea”, expresó.

El gobernador Alfonso Durazo resaltó que estas obras forman parte de una estrategia integral para convertir al sur de Sonora en un polo turístico y económico de primer nivel, capaz de atraer visitantes, generar empleos bien remunerados y consolidar infraestructura moderna al servicio de la población y el turismo.