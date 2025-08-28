Gobernador Durazo logra nivel histórico de empleo con disminución de desocupación y pobreza laboral

Sonora registró la tasa más baja de desempleo en la historial con 2.5 por ciento de la población desocupada en el segundo trimestre de 2025, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que refleja las potencialidades económicas y la confianza que hay en el estado para la llegada de inversión y generación de nuevos empleos, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Con el Plan Sonora de Energías Sostenibles implementado en el estado, el mandatario estatal resaltó que también se logró una reducción de la pobreza laboral en la entidad que pasó del 28.6 por ciento en el segundo trimestre de 2024 a 27.9 por ciento en el mismo periodo de 2025.

Recordó que, el récord anterior en la tasa de desocupación que también se alcanzó en la presente administración en el segundo trimestre de 2023 con una tasa de 2.6 por ciento, se superó este año, lo que demuestra una visión, compromiso y coordinación para materializar avances sostenidos con beneficio directo a las familias sonorenses.

“Sonora vive su mejor momento en materia de ocupación y empleo. El pleno empleo ya no es solo una aspiración: es una realidad palpable para miles de familias sonorenses”, indicó.

El gobernador Durazo Montaño resaltó que su administración seguirá trabajando con responsabilidad, transparencia y rumbo claro para que este crecimiento continúe y llegue a todos los rincones del estado, traducido en bienestar para todas las familias en la entidad.