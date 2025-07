Con la presidenta todo, sin la presidenta nada: Alfonso Durazo

El presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, hizo un enérgico llamado a la unidad del movimiento durante la sesión de este sábado, al tiempo que advirtió sobre los riesgos de permitir que el partido se convierta en una plataforma para el oportunismo político.

Desde la sede nacional del partido, Durazo exhortó a los consejeros y militantes a mantener la cohesión en torno al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y a no permitir que intereses ajenos al proyecto transformador contaminen los principios de la Cuarta Transformación. “Que quien se acerque lo haga por convicción, no por cálculo. Que cada incorporación sume, no contamine”, expresó ante un auditorio lleno.

Además, reconoció de manera contundente el rol de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, como una figura estratégica para consolidar la cohesión interna. Destacó su dedicación al diálogo político, su compromiso con el proyecto y su capacidad para fortalecer la estructura interna del partido.

El también gobernador de Sonora pidió a la militancia no caer en juegos mediáticos ni prestarse a narrativas que dividen. “Morena no puede convertirse en una puerta giratoria al oportunismo político. Hay que blindar al movimiento con principios y ética”, subrayó.

Alfonso Durazo también hizo un llamado a manejar con madurez las diferencias internas, priorizando el diálogo y la cohesión partidaria frente a la responsabilidad histórica de consolidar el proyecto transformador. “No podemos permitirnos que una declaración, un tuit o una ocurrencia genere una crisis política interna”, sostuvo.

Luisa María Alcalde y Alfonso Durazo durante el Consejo Nacional de Morena.

El presidente del Consejo Nacional propuso además la creación de una comisión de evaluación para las nuevas incorporaciones al partido, con el objetivo de preservar los principios fundacionales del movimiento. En ese sentido, reiteró la necesidad de profesionalizar la vida interna de Morena y fortalecer los procesos de formación política.

Durazo concluyó su intervención con un mensaje de respaldo total a la presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a la militancia a enfocarse en la construcción territorial y el trabajo de base de cara al 2027. “Nuestra responsabilidad histórica es consolidar el legado del presidente López Obrador y respaldar a la presidenta Sheinbaum con organización, principios y unidad”, finalizó.