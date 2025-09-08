Detienen a María y Samantha ‘N’, viuda e hija de ‘El Ojos’, exlíder del Cártel de Tláhuac, en Hidalgo

Fue detenida María de los Ángeles 'N', señalada como la líder del Cártel de Tláhuac tras la muerte de 'El Ojos', quien fuera su pareja.

Elementos de seguridad detuvieron en Pachuca a María de los Ángeles ‘N’ y Samantha “N”, viuda e hija de ‘El Ojos’, Felipe de Jesús ‘N’, líder fundador del Cártel de Tláhuac, identificadas como figuras clave de la organización criminal.

De acuerdo a informes policiacos la detención ocurrió mientras se encontraban en un vehículo frente a un negocio de hamburguesas en el bulevar Valle San Javier, en la capital de Hidalgo.

Junto a María de los Ángeles y Samantha, también fue asegurado un hombre identificado por sus iniciales como G.M. de O.M.

El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y derivó de órdenes de aprehensión giradas por jueces de la Ciudad de México por el delito de asociación delictuosa.

María de los Ángeles 'N' y Samantha 'N', esposa e hija del 'Ojos', fueron detenidas junto con otro sujeto en Hidalgo. (Procuraduría de Hidalgo)

Felipe de Jesús ‘N’, alias ‘El Ojos’, fue líder del Cártel de Tláhuac y murió en 2017. Tras su fallecimiento, su esposa María de los Ángeles ‘N’ presuntamente asumió el liderazgo del grupo criminal, junto con sus hijas.

Samantha ‘N’ cuenta con una orden de aprehensión por diversos delitos y autoridades capitalinas la colocan como la operadora financiera de la organización fundada por su padre, además de que estaría vinculada con la comercialización y distribución de drogas.

Liliana Pérez, conocida como ‘La Voz’ o ‘Li’, aún no localizada, es relacionada con la venta y distribución de drogas, con una carpeta de investigación por el delito de asociación delictuosa y que cuenta con una orden de aprehensión.

Las investigaciones revelan que el Cártel de Tláhuac extendió sus operaciones hacia Iztapalapa, Milpa Alta, Xochimilco y municipios mexiquenses, lo que incrementó la atención de autoridades federales y locales.

En abril del año pasado, la fiscalía capitalina anunció la recompensa de 500 mil pesos a cambio de información para detener a María de los Ángeles, así como a sus hijas Liliana y Samantha.

Este lunes por la mañana, las personas detenidas fueron puestas a disposición de jueces de control para formular imputación y solicitar su vinculación a proceso.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que tanto Samantha como María de los Ángeles ‘N’ fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en espera de que se defina su situación jurídica.