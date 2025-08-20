Desmantelan segundo narcolaboratorio en Palenque, Chiapas: ¿Qué fue decomisado?

Agentes de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chiapas de la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron un segundo narcolaboratorio en Palenque, muy cerca de donde fue desmantelado otro el pasado 7 de agosto.

La FGR dijo este miércoles que se ejecutó una orden de cateo en un inmueble, presuntamente utilizado como laboratorio clandestino para la elaboración de drogas, en el municipio de Palenque.

Indicó la FGR que la carpeta de investigación (CI) inició derivado de la recepción de una denuncia recibida por la Policía Federal Ministerial (PFM), con subsede en San Cristóbal de las Casas.

Derivado de ello, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaron patrullajes en un camino de segundo orden en el municipio de Palenque, donde observaron un cable de alta tensión conectado a un transformador y al seguir el cable colocado en el suelo, encontraron un presunto laboratorio clandestino para la fabricación del psicotrópico metanfetamina.

Ante esto, el Gabinete de Seguridad, a través de la PFM y servicios periciales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), ejecutaron la orden de cateo en un predio donde se ubicaron tres galeras tipo tejaban.

¿Qué fue encontrado en un narcolaboratorio en Palenque, Chiapas?

En el lugar se aseguró un vehículo, seis reactores metálicos con camisa de enfriamiento, una caldera metálica con camisa de enfriamiento con condensador, 10 cilindros de gas, cuatro recipientes metálicos que contenían cada uno de ellos sustancia sólida color negro, 145 tambos metálicos vacíos, 93 tambos de plástico, algunos vacíos y otros con sustancias químicas y diversos precursores químicos, cinco contenedores de material sintético con enrejado metálico, dos contenedores de material sintético con camisa de enfriamiento metálico, entre otros objetos.

Por estos hechos, lo asegurado quedó a disposición del agente del Ministerio Público Federal (AMPF), quien continúa con el conteo de lo asegurado y posteriormente, con las investigaciones correspondientes, por el delito contra la salud en su modalidad de producción de estupefacientes, contra quien o quienes resulten responsables.

El pasado 7 de agosto, la FGR informó de otro narcolaboratorio clandestino ubicado muy cerca de este segundo que fue desmantelado. En esa ocasión se aseguraron 900 kilogramos de metanfetamina.