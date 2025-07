Alumna denuncia acoso sexual de un maestro... en pleno discurso de graduación; el profesor fue detenido

Una estudiante de último grado de preparatoria evidenció ante el resto de sus compañeros y personal docente el abuso del que fue víctima por parte de uno de sus maestros.

Durante la ceremonia de graduación en la Preparatoria Felipe Carrillo Puerto, ubicada en Pijijiapan, Chiapas, una estudiante dio el discurso de despedida y alzó la voz para denunciar el acoso que sufrió y cómo, aparentemente, pese a reportarlo con las autoridades educativas, no existió sanción alguna en contra del docente involucrado.

Asistentes a la ceremonia del miércoles 16 de julio grabaron el discurso de la joven, que más tarde se popularizó por la valentía y la reflexión respecto al acoso en las escuelas.

“En esta escuela, desde hace muchos años, hay maestros prepotentes, groseros (...). El problema no es directamente con cada uno de ustedes (maestros hombres). Por favor, no se sientan atacados, no se sientan señalados si no se sienten identificados. Es con la libertad que sienten que tienen para hacer comentarios fuera de lugar, para dirigir miradas coquetas, para echar la culpa a nuestras faldas, para hacer invitaciones inapropiadas, para creer que pueden sostener relaciones románticas o sexuales con menores de edad y alumnas”, señaló.

La joven invitó a sus compañeras a levantar la mano si alguna vez sintieron que los maestros incurrieron en alguna conducta indebida, y las animó a no tener miedo de denunciar, porque “no están solas”.

Aparentemente, el director de la institución desestimó la queja que presentó la víctima respecto al profesor.

Detienen a maestro por la viralidad del caso

Durante un año y medio, la víctima fue hostigada por quien fuera su profesor de clases. Su abogado, Lurdes Wong, compartió con la revista Proceso, la conducta del docente comenzó con comentarios sutiles que se transformaron en insinuaciones de connotación sexual.

Fue el 5 de abril de 2025 cuando la estudiante presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas por hostigamiento sexual, sin que existiera intervención alguna contra el señalado.

La grabación, en la que la estudiante denuncia haber sido víctima de acoso, expuso la inacción por parte de las autoridades, que el jueves 17 de julio realizaron un operativo para detener al presunto agresor.

Por la noche, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención del docente identificado como José ‘N’. Supuestamente, más víctimas presentarán una acción legal en su contra, debido a que estas conductas pudieron repetirse.