‘Hostigaba a Karla desde hace meses’: Activistas señalan acoso por parte del agresor de la joven

Kevin, como se identificó al sujeto que disparó con un rifle AR-15 contra Karla, una joven de 28 años de edad, en Guadalajara, acosaba a la víctima en un supuesto intento por tener una relación sentimental.

Cinthya Rodríguez, integrante de Sororas Violetas de Jalisco, descartó la versión de que Karla y Kevin hubieran sostenido algún tipo de relación. El feminicida fue quien supuestamente acosó “durante varios meses” a la víctima, pero ella lo rechazaba.

“Hoy tenemos conocimiento de que ya tenía antecedentes penales. Su nombre es Kevin. Hostigaba de cierta manera a Karla. Quería tener una relación amorosa con ella, y a ella no le interesaba estar con esta persona. Tengo entendido que durante varios meses la buscaba, la acosaba y ella no quería una relación sentimental con él”, dijo Rodríguez en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

La activista reprochó que las autoridades intentaran “justificarse” al señalar que Karla no presentó una denuncia contra Kevin. Acusó que, en ocasiones, después de denunciar, las autoridades no brindan herramientas ni protección suficientes para evitar ser víctimas de un potencial agresor.

Recordó el caso de Katy, una enfermera que fue asesinada por su pareja en junio de 2025 en una carnicería ubicada en Tonalá. Supuestamente, la víctima presentó una denuncia, pero no recibió apoyo.

“Nosotras sabemos de mujeres que denuncian y no importa si tienen un curso de vida. No tienen la protección ante un agresor, y simplemente basta con el feminicidio de Katy, que fue asesinada dentro de una carnicería. Ella ya fue a denunciar al Centro de Justicia para la Mujer y no la atendieron”, comentó.

¿Qué se sabe del paradero de Kevin, feminicida de Karla?

El feminicidio de Karla ha tomado relevancia luego de que el video de la cámara de vigilancia que grabó la agresión fuera ampliamente compartido; las imágenes mostraban a la joven que discutía con un sujeto en la madrugada del 12 de julio, en la Colonia Balcones de Oblatos de Guadalajara.

Luego de disparar contra Karla con un arma exclusiva del Ejército, el sujeto huyó del lugar.

El hallazgo más reciente de las autoridades fue la localización del vehículo donde viajaba Kevin, la madrugada del sábado 12 de julio.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto pertenece a un grupo de la delincuencia organizada, ya que el arma de fuego que portaba en el asiento trasero del vehículo es de uso exclusivo del Ejército mexicano.

El vehículo fue ubicado en la colonia Hacienda Santa Fe, en Tlajomulco. De acuerdo con las autoridades, portaba placas del estado de Chihuahua. Las autoridades no informaron si tiene reporte de robo.

Este feminicidio se suma a una serie de hechos violentos que quedaron registrados por cámaras de vigilancia o en una transmisión en vivo, como el asesinato de la influencer Valeria Márquez, también en Guadalajara, o el caso de Milagros Monrerrat, una mujer de 40 años que fue víctima de feminicidio a manos de Miguel ‘N’ en Guanajuato, en 2023.