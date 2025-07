Lucy Buj, la niña de ‘María Isabel’, vende ropa en un tianguis y se retiró tras sufrir acoso

Lucy Buj, actriz del cine mexicano, se retiró poco tiempo después de que inició su trayectoria artística siendo una niña.

Ella es reconocida por su personaje Rosa Icela en María Isabel, película protagonizada por Silvia Pinal, quien murió el pasado diciembre.

Actualmente, se dedica a vender ropa en el tianguis y se mantiene completamente alejada de los sets de grabación.

Lucy Buj participó en la película 'María Isabel', junto a Silvia Pinal. (Foto: IMDB)

¿Por qué se retiró Lucy Buj?

La trayectoria artística de Lucy Buj solo fue de tres años, pues ella debutó en la película María Isabel a los 9 años junto a actores como Norma Lazareno, Silvia Pinal y José Suárez en 1968.

En 1969 se integró al elenco de El libro de piedra, una de las películas de terror más reconocidas del cine mexicano. En esta producción cinematográfica dio ida a Silvia.

Para 1970 estuvo en Primera comunión y esta fue el último proyecto artístico en el que estuvo porque después fue acosada por un director, reveló, además, que recibía bullying cuando era niña por ser actriz.

“Yo a los 11 años me desarrollé físicamente, en una de las películas siempre fue conmigo a ver lo de los castings, esa vez cuidaba a una tía mía y ella me pidió ir al llamado (...) me fui sintiéndome adulto, cuando entré con el director, muy prepotente y odioso, me dijo, bueno si quieres firmar contrato te veo hoy en la noche en mi casa”, explicó en una entrevista para el canal de YouTube llamado Historias, mitos y tragedias del cine mexicano.

Lucy Buj actualmente se dedica a vender ropa en el tianguis. (Foto: YouTube)

Cuando ella salió de la entrevista con el cineasta, decidió no regresar más a las producciones cinematográficas o televisivas: “Le platiqué a toda mi familia, mi papá quería ir a patear al tipo”, explicó.

Poco después comenzó el cine mexicano de ficheras y a ella ya no le interesó porque aparte era una menor de edad.

Además, cuando era niña, ella sufría bullying por sus compañeros de la escuela, quienes la rechazaron por ser actriz: “Me agarraban de caballito o luego no me hacían caso, pero no pasaba nada, mis papás me dijeron que nunca debía subirse la fama, les hice caso”, detalló.

¿Quién es Lucy Buj y a qué se dedica actualmente?

Lucy Buj nació a finales de la década de los años 50 en la Ciudad de México, luego de que su mamá se casara con su papá, quien era de origen español.

Ella se casó a los 26 años con un hombre y tuvo una hija, sin embargo, duró poco y se divorció para años después casarse con una persona de origen argentino, con quien se mantiene hasta la actualidad: “Somos una familia de 4, ella quiere a mi hija como suya y yo a la suya como mía”.

Ella se dedica a vender ropa y otras mercancías en un tianguis, donde las personas de repente la reconocían: “Estuve vendiendo en los tianguis, en varios, me ubicaban mucho, me decían que me conocían, pero no se acordaban hasta que les decía si vieron ‘María Isabel’, pero todavía me lo hacen”, explicó la ‘hija’ de Silvia Pinal en María Isabel, pero no precisó la localización de los mercados donde iba.