Congreso de Morelos ‘blinda’ a Uriel Carmona: Frena su detención y separación del cargo

A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, el Congreso estatal determinó este jueves 14 de diciembre que el funcionario continuará en el cargo y las autoridades no podrán ejercer acción penal en su contra.

Durante la madrugada de este jueves, los diputados locales aprobaron con 11 votos a favor, 6 en contra y una abstención el Acuerdo Parlamentario con Declaratoria de No Homologación de la Declaración de Procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra de Carmona.

Además, también acordaron que no se retira la protección que la Constitución y el estado le otorga al fiscal. Expertos, consultados por El Financiero, explicaron cuáles son los alcances del acuerdo parlamentario:

1.- Se declara que no procede la declaración de los diputados del Congreso de La Unión en contra de Uriel Carmona Gándara, por lo que no se pondrá a disposición de la autoridad ministerial y no se podrá ejercer acción penal en contra del servidor público.

2.- No se retira la protección o inmunidad procesal penal que le concede la Constitución y el estado, por lo que autoridades ministeriales y policiales, tanto federales como locales, deberán abstenerse a iniciar o proseguir un procedimiento en su contra y menos aún ejecutar cualquier mandamiento de captura o privación de su libertad o de quererlo efectuar.

Las autoridades jurisdiccionales tendrán la obligación de verificar que se agotó en su contra el procedimiento de la declaración de procedencia por el congreso del estado tanto por la comisión de delitos federales como locales.

3.- Se reconoce a Uriel Carmona Gándara como fiscal de Morelos, por lo que deberá continuar ejerciendo dicho cargo hasta su conclusión.

4.- Se faculta al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos a emprender todas las acciones necesarias para la defensa de la Soberanía de la entidad federativa relacionadas con el presente asunto.