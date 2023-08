Diversidad en Puebla: Betucky recibe la segunda acta de nacimiento no binaria en el estado

PUEBLA.- Betucky Camacho Arroyo recibió la segunda acta de nacimiento no binaria en el estado de Puebla, una de las entidades más conservadoras de México.

Betucky logró realizar el procedimiento de cambio de identidad. Tras este hecho, narró que durante años ha sufrido discriminación, golpes y rechazo por parte de su familia y de la sociedad, por su forma de vivir su género sentido.

Elle nació en San Lucas El Grande, región de San Martín Texmelucan.

El gobierno de Puebla, a través del registro civil, informó que este reconocimiento se da como parte del respeto irrestricto en derechos humanos en el que se reconoce de manera igualitaria a todas las personas. “En el estado de Puebla no existen barreras para que todas las personas sean respetadas en sus derechos y reconocidas conforme a su identidad de género”.

Betucky explicó que “no me identifico como hombre y tampoco como mujer, a lo mejor cuando ya haga el proceso a trans será otra cosa, somos las primeras actas que reconocen el género no binario, lo que debemos es trabajar y visibilizar esta realidad”, dijo en entrevista.

Agregó que aún existen municipios en el interior del estado de Puebla que se rehúsan a reconocer a las personas no binarias; sin embargo, insistió en que hay confianza en que esto irá cambiando con el tiempo.

Destacó que en su caso particular el proceso fue más rápido de lo que pensó, pues solo tuvo que acercarse al Registro Civil para obtener su documento original y solicitar el cambio ante el Centro integral de Servicios, entregando toda la documentación oficial (INE, CURP y comprobante domiciliario).

La madre de Betucky, Teresa Arroyo, hizo un llamado a la gente a respetar y reconocer la diversidad de género, principalmente si son sus familiares, “hay mucha gente que los echan a la calle y eso no se vale, son personas, lo sienten en su corazón”, destacó.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

Las personas no binarias transgreden el género social que les fue asignado. Algunas de estas personas explican que no se identifican bajo lo que se piensa que es ser un hombre o una mujer. En tanto, algunas se identifican con ambos géneros o con ninguno.

Esto no quiere decir que las personas no binarias deban tener un aspecto andrógino, pues la expresión de género es diferente a la identidad.

En México, algunas personas no binarias se identifican con el pronombre elle, mientras que otras usan uno o más pronombres (ella, él, elle, ellx).

HRW apunta que algunas personas se nombran como trans y no binarias, pero no todas lo hacen.

It Gets Better Project ha explicado que hay diversas identidades no binarias. Dentro de este paraguas encontraremos a personas agénero, bigénero, género fluido y gender queer, entre otras.

Existen varias organizaciones en México conformadas donde hay personas no binarias y desde donde podemos obtener información confiable sobre sus vivencias, por ejemplo, Hola, amigue.

También encuentran sus espacios en otros proyectos con personas trans.