Elecciones 2023: Lenin Pérez, del PVEM, descarta declinar por Armando Guadiana

El candidato a la gubernatura de Coahuila por la coalición Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- Unidad Democrática de Coahuila, (UDC), Lenin Perez Rivera descartó este sábado declinar en favor de su contrincante de Morena, Armando Guadiana.

“No me van a doblar, no voy a declinar, y se los digo a la cara, por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar. No va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, dijo.

Por la mañana, Karen Castrejón, dirigente del PVEM anunció su apoyo a Armando Guadiana e hizo un llamado a la militancia de ese organismo político en Coahuila para favorecerlo con el voto.

En respuesta, Lenin Pérez emitió este medio día un mensaje desde sus redes sociales con el respaldo de los candidatos a diputados locales del Partido Verde que aparecen en un video detrás de él.

Lenin Pérez responde al apoyo del PVEM a Guadiana

El candidato aseguró que la dirigencia verde prácticamente madrugó a la militancia en el estado, pues el anuncio hecho se hizo sin consultarles.

“Hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila, con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y de lo que aquí sucede, quiso venir a decirnos lo que debemos hacer. Creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover e intercambiar a su antojo, pero les vamos a demostrar que no es así”.

Lenin Pérez acentuó que nadie va a venir de Ciudad de México a decirle qué hacer a los coahuilenses y señaló a la dirigencia del verde de anteponer intereses

“Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos anteponiendo sus intereses personales porque les condicionaron no ir juntos en el 24, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos y de la militancia del Partido Verde en Coahuila y de mi partido Unidad Democrática de Coahuila”.

El candidato aseguró que conoce estas prácticas y dijo que no le asustan, por el contrario, lo fortalecen y lo convencen cada día más de que Coahuila necesita una cambio, e insistió a sus simpatizantes a votar por él y por la coalición PVEM-UDC.