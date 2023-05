Elecciones Coahuila: Ricardo Mejía descarta declinar a favor de Armando Guadiana

A casi tres semanas de las elecciones a gobernador en Coahuila, Ricardo Mejía y Lenin Pérez, candidatos del Partido del Trabajo y de la Unidad Democrática de Coahuila, subrayaron que no declinarán a favor de Armando Guadiana, abanderado de Morena.

Previo a un encuentro con maestros de Coahuila, los candidatos fueron cuestionados sobre posibles reuniones con liderazgos nacionales del partido guinda, quienes en las últimas semanas de la contienda electoral de la entidad realizaron visitas para apoyar la candidatura de Guadiana.

Al respecto, Ricardo Mejía dijo que antes de que se realizarán las primeras visitas (como la del secretario de Gobernación, Adán Augusto López), ya se había invitado a los aspirantes a la presidencia del 2024 para apoyar su proyecto. Sin embargo, denunció que el líder nacional de Morena “los tiene presionados”.

Delgado anunció que en las siguientes semanas, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, aspirantes de Morena, acudirán a Coahuila para apoyar a Guadiana.

”Yo los invité ya, pero Mario Delgado los ha presionado mucho y allá ellos. Yo estoy con la gente directo y esto va más allá de los partidos. Mi lucha es con el pueblo; a mí me apoyan morenistas, petistas, panistas, priístas como los de Piedras Negras, es un movimiento plural”, expresó Mejía.

‘Nunca hubo voluntad de formar bloque contra el PRI’

Lenin Pérez, candidato de Unidad Democrática de Coahuila y el Partido Verde, expresó que desde el liderazgo nacional de Morena existe “sospechosismo”, y nunca hubo una verdadera voluntad de crear un bloque opositor al PRI en esta contienda.

Pérez incluso mencionó que hubo una reunión informal donde su partido planteó postular cuatro candidatos a diputados en los distritos del norte de Coahuila. Sin embargo, la propuesta fue rechazada de inmediato debido a que habría inconformidad por parte de la dirigencia nacional de Morena.

”Nunca hubo ni hay voluntad real de construir un bloque opositor en Coahuila. Cuando nosotros platicamos; hablábamos de cuatro distritos para Unidad Democrática, no pedimos nada personal. Nos dijeron que no, que eso no lo veía bien la dirigencia nacional, entonces ahí evidentemente hay un alto grado de sospechosismo de lo que pasó en Coahuila”, manifestó.

”A nosotros no nos ha buscado nadie, ni antes del proceso. He dicho que lo que está pasando en Coahuila no es casualidad. En todo el país hay una alianza de la izquierda, y aquí hay una evidente irresponsabilidad de la política nacional que abandonó a Coahuila”, mencionó.

Sobre el tema, el candidato Armando Guadiana manifestó que no declinará toda vez que los otros dos candidatos “van abajo” en las encuestas y dijo que mientras tanto, su equipo se preparará para los mecanismos de defensa del voto previendo que el Revolucionario Institucional active a su estructura.

”Si seguimos así vamos a ganar la elección. Ahorita nos tenemos que defendernos del ‘catálogo de fraudes y fechorías’ que tiene el PRI. Acuérdense que el PRI de Coahuila es el más mañoso de todo México. Ya lo sabe ‘Alito’, por eso le tienen mucha fe”, dijo.