Elecciones en Edomex y Coahuila: ¿AMLO violó la ley electoral? Esto dijo en la ‘mañanera’

En la antesala de las elecciones para elegir al nuevo gobernador o gobernadora de Coahuila y el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a no caer en trampas como la compra del voto, la entrega de despensas o la manipulación mediática.

“Va haber elecciones el primer domingo de junio que es 4 de junio y en los dos estados nunca ha perdido un partido que no puedo mencionar, pero eso es fácil de imaginar. Entonces son elecciones muy importantes. ¿Quién va a decidir? La gente, el pueblo libremente, que no haya manipulación a través de la prensa, la radio, la televisión vendida o alquilada a los candidatos, a los partidos que es una vergüenza eso”, comentó esta mañana.

De acuerdo con López Obrador una de las estrategias más populares de sexenios pasados era la de promover a un candidato “como si fuese un producto chatarra” a través de propaganda mediática. “Lo hacían famoso, sin experiencia, sin convicciones, sin honestidad, sin conocimiento de los problemas del pueblo pero lo inflaban y ganaba”, advirtió.

También aprovechó para hacer unas recomendaciones a las y los habitantes de los estados en cuestión -considerados los últimos bastiones del PRI- en las que deja entrever sus intenciones de granjear votos para su partido.

“Nada de eso, nada de manipulación, voto libre, secreto que cada quien vote lo que le dicte su conciencia. Esa es la democracia, y que no estén vendiendo el futuro de los hijos, que no hipotequen el futuro de las nuevas generaciones, que voten con libertad pensando siempre en la transformación, en el cambio, en la justicia, en la libertad que no se deje la gente manipular”.

“Y yo estoy seguro que estas elecciones que están en puerta se van a dar en completa libertad, elecciones limpias, libres, sin fraude”, agregó.

Las candidatas para la gubernatura al Estado de México son Delfina Gómez, quien representa a Morena, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y al Partido del Trabajo (PT) y Alejandra del Moral por la coalición ‘Va Por el Edomex’ conformada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Mientras que en Coahuila contienden Manolo Jiménez Salinas por el PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza, Ricardo Mejía Berdeja por el PT, Lenin Pérez Rivera por UDC y el PVEM, y Armando Guadiana por Morena.