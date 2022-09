Jornada de la Paz 2022: Jalisco reza por jóvenes reclutados por el crimen organizado

El cardenal José Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara instó a la feligresía a sumarse a la Jornada de la Paz y en especial, por los jóvenes reclutados por integrantes del crimen organizado.

Durante la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de este domingo 18 de septiembre, Robles Ortega invitó a la población a pedir por su pronto regreso a casa, así como la conversión de esos jóvenes que se han integrado a las filas de la delincuencia organizada.

“Es importante orar por ellos, pero al mismo tiempo que se solicita, se les invita a tomar conciencia desde qué hacen las familias por sus hijos adolescentes y jóvenes, que hacen las instituciones por los jóvenes, qué hacemos la iglesia por ellos”, señaló.

Cada mes, en todas las misas de todas las iglesias de la arquidiócesis tapatía se hace una oración especial por diferentes causas, aludiendo a la paz social. Ya se hicieron jornadas de intenciones por la pacificación del país y después por los desaparecidos, explicó en entrevista el mitrado.

“Este sector de los adolescentes y jóvenes reclutados por el crimen organizado es una realidad, pero al mismo tiempo es un tema sumamente delicado. Los jóvenes, especialmente los adolescentes son susceptibles de ser manipulados, reciben ofertas de dinero fácil y de vida fácil. Sucumben y caen sobre todo cuando no tienen el respaldo de sus padres, de su familia”, dijo el cardenal.

Agregó que, más allá de un simple llamado a la oración, es un exhorto a las familias, y a las autoridades a revisar lo que se está haciendo para cuidar que los muchachos no caigan la tentación de sumarse a las filas delincuenciales, además de la corrupción.

“Una cosa es verdad, la corrupción no se corrige con buenas intenciones, no se enmienda, no se acaba por decreto, así el decreto venga del más alto representante de la autoridad, la corrupción es fruto de una carencia de formación en los auténticos valores”, dijo.

En la editorial del semanario Desde la fe, órgano de difusión del Arzobispado, Robles Ortega reconoce que al país le aqueja una seria crisis de inseguridad, y también conminó a atender las causas que orillan a los jóvenes a buscar los caminos fáciles de la vida de crimen y delincuencia.

¿Por qué se unen los jóvenes al crimen organizado? Esto dice el cardenal Robles Ortega

La publicación del cardenal expone que las principales causas que provocan que los jóvenes mexicanos se unan a los grupos criminales que operan en México son:

Pobreza.

Abandono.

Soledad.

Depresión.

Falta de educación.

Violencia,

Impunidad.

Corrupción.

Desempleo.

Así mismo, las estimaciones de la Red de Derechos de la Infancia en México, exponen que 250 mil niños y adolescentes se encuentran en situación de riesgo de ser reclutados por los grupos delictivos, y el semanario católico pública que “menores de edad que se encuentran en situación vulnerable, que pueden representar un futuro benéfico para el país o que pueden representar más dolor y sangre en miles de familias”.

El prelado finalizó explicando que se pretende que la oración sea el punto de partida de un compromiso social para apoyar a esos jóvenes.