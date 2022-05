Fiscalía de Zacatecas investiga feminicidio de Heidy Noriega, madre de tres hijos

ZACATECAS.- La Fiscalia General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de Heidy Patricia Noriega Torres, quien fuera localizada muerta junto a su hijo de un año.

El cuerpo sin vida de la mujer fue localizado la mañana del pasado sábado 30 de abril en su domicilio de Valparaíso con múltiples heridas de arma blanca. A su lado se encontraba su hijo de un año de edad, llorando.

El hallazgo de la mujer se verificó el pasado sábado luego de que una amiga fue a buscarla a su casa pues ella no contestaba las llamadas.

Al llegar al hogar de su amiga, ubicado en la cabecera municipal de Valparaíso, descubrió el cuerpo de Heidy.

De acuerdo a sus redes sociales, la mujer era madre de tres hijos: uno de 12 años, una hija de ocho años y el pequeño de un año de edad.

Eleuterio Ramos Leal, alcalde de Valparaíso, informó que la policía municipal acudió a atender el hecho. Al arribar al lugar, confirmaron el deceso de la víctima.

De inmediato se notificó a la Fiscalía de Zacatecas par iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Asimismo, Ramos Leal informó que se dio parte al Sistema para el Desarrollo Integral de de Familia (DIF) para rescatar y poner a salvo al pequeño.

Durante una temporada la víctima laboró en la policía municipal; al dejar la corporación se dedicó a su negocio.

“Soy una mamá soltera y no me da vergüenza, tampoco estoy buscando a alguien para que me los mantenga porque yo sé partirme la madre para que a ellos no les haga falta nada aún que a mí me falte todo”, escribió en sus redes sociales. “Siiiiiii, soy la ‘mamá luchona’”.

La colectiva feminista Nantzin Zacatecas convocó a una manifestación por el feminicidio de Heidy Noriega.

La concentración se llevará a cabo el viernes 6 de mayo a las 15:00 horas en la Explanada de Ingeniería de la ciudad.

Habrá una segunda manifestación para el día sábado 7 de mayo, a las 17:00 horas, que saldrá desde La Lata, en Valparaíso.