Desaparición de Yolanda Martínez: Padre dice que pedirá ayuda a Presidencia

MONTERREY.— A más de un mes de la desaparición de Yolanda Martínez Cadena, de 26 años, su padre se refirió de nuevo contra la Fiscalía de Justicia de Nuevo León y ante los nulos resultados cuestionó su eficacia en las labores de búsqueda e investigación.

Tras acudir al edificio de la Fiscalía, ubicado en el centro de Monterrey, Guillermo Martínez expuso que pedirá la intervención del gobierno federal.

“No soy payaso de nadie, aquí no se va a hacer un circo, señor, yo estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí”, dijo.

“Si no pueden, señores, tengo que ir a la presidencia a pedir el apoyo federal, no me va a parar nadie, no tengo los medios, los recursos, de alguna manera la ciudadanía me va a estar apoyando”, señaló Martínez, antes de ingresar a una reunión con autoridades de la Fiscalía.

El padre de la joven exigió la detención de por lo menos una persona involucrada en el caso, agregó que las últimas semanas han sido muy intensas, porque además de encabezar las labores de búsqueda ha estado estudiando a detalle la carpeta de investigación.

Hace unos días, el padre de Yolanda criticó a la Fiscalía Especializada en Feminicidios por difundir videos donde presuntamente se observaba a la joven, cuando la mujer que aparecía en las imágenes no era su hija.

Yolanda Martínez Cadena desapareció el pasado 31 de marzo, después de que salió de su casa ubicada en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, sin embargo, la búsqueda se amplio hacia el municipio de Guadalupe, donde hubo reportes de que fue vista.

Nuevo León: Un estado inseguro para las mujeres

A finales de abril, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirmó que en Nuevo León se cometieron siete feminicidios durante el mes, la segunda cifra más alta a nivel nacional, solamente superada por el Estado de México, que registró 17 feminicidios.

En el primer trimestre de 2022 se confirmaron 229 feminicidios, 21 de ellos ocurrieron en Nuevo León, siendo de igual manera la segunda entidad con más casos registrados, solo por debajo del Estado de México, que tuvo 39.

Con información de Magda Guardiola.