Polémica en Morena: Nestora Salgado cuestiona candidatura de Evelyn Salgado

CHILPANCINGO, Gro.― La senadora Nestora Salgado García cuestionó cuáles son los méritos de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, para ser la candidata a gobernadora a este estado por Morena, y no alguna de las lideresas morenistas que han estado en la lucha social.

La senadora morenista consideró que están utilizando su nombre para legitimar a Evelyn Salgado Pineda, porque la dirigencia nacional de ese partido la incluyó, junto con María de la Luz Núñez Ramos, en la encuesta para decidir a la candidata.

”Me utilizaron para legitimarla, porque eso ya estaba decidido, y no se vale. Guerrero es otra cosa y ya hemos denunciado en varias ocasiones la arbitrariedad. Yo nomás pregunto, ¿cuál es el mérito de ella, de qué organización viene, de qué lucha viene, yo no la conozco ni como activista ni como luchadora social, no la conozco dentro de la política, cual es su mérito, solo porque se la va a heredar el papá (la candidatura)?”.

La legisladora federal insistió en que esa “herencia” no es congruente “con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que queremos los guerrerenses”, y calificó esa acción como nepotismo.

Este domingo, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero aprobó, por unanimidad, el registro de Salgado Pineda como candidata de Morena a la gubernatura de la entidad.

Originalmente, su padre iba a ser el candidato de Morena al gobierno guerrerense, sin embargo el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le tumbaron la candidatura al acreditar que no presentó sus reportes de gastos de precampaña.

Debido a esto, Morena hizo una encuesta para elegir a su nueva abanderada al poder Ejecutivo de Guerrero, en la cual resultó ganadora Evelyn Salgado.