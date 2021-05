Evelyn es mejor que yo: Félix Salgado Macedonio sobre su hija tras ganar encuesta de candidatura a Guerrero

Luego de que Evelyn Salgado Pineda ganara la encuesta telefónica para ser la candidata a gobernar Guerrero, el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, aseguró que su hija es mejor que él.

Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, informó a sus simpatizantes, reunidos en un salón privado en Chilpancingo, que se llevaron a cabo 3 encuestas, una por parte de la Comisión Nacional de Encuestas y dos más por parte de empresas privadas, “y las 3 coinciden en el porcentaje a favor de Evelyn Salgado Pineda, y ya oficialmente Morena la declaró nuestra abanderada”.

Les recordó que él mismo les había adelantado que cualquiera de las aspirantes puede ganar la elección, y agregó que “también dijimos que íbamos a apoyar a quien quedara como candidata, la que ganara la encuesta”.

El morenista insistió en que esos procesos son democráticos, esa es la democracia, “muchos aún no la entienden, pero les vamos enseñando. Si no se quedan no pasa nada, quedarán quienes tengan que quedar, y nosotros seguiremos apoyando a nuestros valores jóvenes, a nuestras mujeres que son el motor de la cuarta transformación”.

Luego de que la hija de Félix Salgado fue declarada como ganadora de la encuesta, algunos líderes morenistas se manifestaron en contra de la decisión del comité nacional de Morena, por lo que el ex candidato dijo: “aquí nadie es indispensable, todos somos sustituibles, que quede claro”.

Ante sus seguidores Salgado Macedonio sostuvo que no estará “como sombra encima de Evelyn. Eso nunca lo haría. Evelyn es una mujer limpia, honesta, pública, transparente, ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF 3 años y salió limpia, ya ha sido funcionaria en la secretaría de la Mujer en Acapulco y salió muy bien”.

Insistió que fue el pueblo quien decidió que fuera la candidata a gobernadora, “no el padre, fue el pueblo, y vean con quien compitió, con señoras, mujeronas, luchadoras, emblemas de la dignidad de la mujer: María de la Luz Núñez Ramos y Nestora Salgado”.

Mencionó que como su padre, será el guía y consejero de Evelyn Salgado, para que continúe por el camino correcto “como siempre le he enseñado. Nunca traicionar al pueblo, ni engañar, ni robar”.

Explicó que su hija no aparecerá en actos públicos, ni dará declaraciones, hasta que sea registrada y avalada por los órganos electorales.

Insistió en calificar como “mañosos y rateros” a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y sostuvo “que nos robaron la candidatura en Guerrero, pero esto no se va a quedar así, me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que nunca le vuelvan a quitar a ningún ciudadano mexicano su derecho a votar y ser votado”.