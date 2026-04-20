¿Qué le pasó a Andrea Muñoz Cruz? Colaboradora de ‘Venga La Alegría’ denuncia agresión de chofer de Uber

Andrea Muñoz Cruz, colaboradora del programa Venga La Alegría: Fin de Semana, fue hospitalizada tras reportar una agresión de un chofer de un taxi de aplicación.

Este domingo, Carlos Quirarte, conductor de Venga La Alegría, interrumpió la emisión para informar que Andrea Muñoz Cruz, editora del programa, fue golpeada “brutalmente” en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Sergio Sepúlveda agregó esta mañana en el programa que ya se presentó una denuncia formal ante las autoridades capitalinas.

Conductor de Uber agrede a colaboradora de ‘Venga La Alegría: Fin de semana’

De acuerdo con Quirarte, Andrea solicitó un taxi por aplicación para trasladarse a las instalaciones de TV Azteca durante la madrugada del 19 de abril. En el trayecto, pidió al conductor que acelerara debido a que se le hacía tarde y la respuesta del conductor fue incrementar la velocidad de forma considerable, lo que provocó temor en la pasajera.

“Este tipo acelera de manera brutal. Ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino (...) La baja, pero unos segundos después, se regresa, se baja de su automóvil y la golpea (...) Esto de verdad es impensable. Es una mujer que venía a trabajar, que pidió un servicio a través de su celular y hoy está en el hospital”, relató el presentador.

Durante la transmisión del programa se mostraron imágenes del presunto agresor, identificado como Juan Carlos, conductor de un Seat Ibiza plateado con placas H50BHX; así como fotografías de las lesiones sufridas por la colaboradora.

Rey Grupero, también integrante del programa, exigió en Instagram que el caso de su amiga y compañera no quede impune: “La tomó del cabello, la golpeó, le dejó un ojo cerrado, la dejó herida. Es el reflejo de las mujeres que están solas en la calle y no tienen ningún tipo de protección. Pido a las autoridades que den con este delincuente que acaba de golpear a una mujer. Que le caiga todo el peso de la ley”.

¿Cuál es el estado de salud de Andrea Muñoz Cruz, colaboradora de ‘Venga La Alegría’?

Tras los hechos, Andrea Muñoz Cruz fue trasladada a un hospital en Ciudad de México. De acuerdo con lo informado en el programa, las lesiones que presenta en el rostro requerían de una intervención quirúrgica: “Le va a cambiar la vida solamente porque solicitó un taxi que le diera un servicio”, indicó Carlos Quirarte.

El reportero Federico Anaya, de Fuerza Informativa Azteca, confirmó posteriormente que la editora presenta una lesión en el pómulo izquierdo, por lo que sería intervenida en las siguientes horas.

Uber México responde tras agresión a colaboradora de Venga la Alegría

Olga Mariana Mafud, conductora del matutino, también publicó en X: “ATENCIÓN, Uber, uno de tus conductores golpeó a nueras compañera”. Uber México respondió en una interacción con la publicación de la presentadora: “¡Hola! La seguridad es importante para nosotros por eso nos estaremos contactando contigo por DM para darle el seguimiento adecuado a tu reporte. Nos vemos allá“.