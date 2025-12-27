‘Me veía una bola grande’: Lorena Herrera tuvo dos hernias por hacer entrenamiento de fuerza

Lorena Herrera explicó que, luego de ser tratada por las hernias, dejó de hacer algunos ejercicios como los abdominales. (Foto: Unsplash/Cuartoscuro)

La modelo Lorena Herrera es una de las actrices más disciplinadas para hacer ejercicio y, aunque es una actividad que disfruta, compartió que exceder el peso que cargaba en el abdomen le ocasionó dos hernias.

La actriz de Amy, la niña de la mochila azul explicó que esta afección la llevó al hospital, debido a que, para tratar las hernias que tenía, tuvieron que realizarle un procedimiento quirúrgico.

Aunque actualmente la protagonista de Siempre Reinas se encuentra bien, en diferentes ocasiones ha recalcado la importancia de hacer las rutinas de ejercicio de forma adecuada para evitar problemas de salud como el que ella tuvo.

¿Por qué Lorena Herrera tuvo dos hernias?

En una reciente entrevista con el programa de televisión De Primera Mano, del periodista Gustavo Adolfo Infante, Lorena Herrera compartió que, aunque se cuida al hacer ejercicio, en una ocasión se lastimó durante su entrenamiento.

La actriz explicó que ella no tiene demasiada fuerza en los brazos; sin embargo, siempre ha tenido un abdomen fuerte, por lo cual esta era la parte del cuerpo que más ejercitaba durante el entrenamiento.

“(El abdomen) era el músculo en donde le metía muchísimo peso y pagué las consecuencias”, comentó, debido a que se le volvió a abrir una hernia que se operó cuando era más joven.

Lorena Herrera recomendó a las personas cargar un peso saludable en el gimnasio. (Foto: Cuartoscuro) (Andrea Murcia Monsivais)

Por este motivo, recomendó a las mujeres ser cuidadosas con el peso que cargan cuando hacen actividad física: “Quizás ahorita tienen 20, 30 años y no pasa nada, pero cuando llegan a los 45, 50 años empiezan a sufrir lesiones y problemas (...). El cuerpo cobra factura”, dijo.

En especial, debido a que cada vez que ella acude al gimnasio a entrenar se da cuenta de que hay personas que cargan “muchísimo peso”: “Sí hago hincapié en eso, que se cuiden”, agregó.

¿Cómo le detectaron a Lorena Herrera las hernias?

Lorena Herrera tuvo que someterse a una cirugía para tratar las hernias en 2023, luego de que descubrió una ‘bola’ en la zona superior del abdomen, la cual no le provocaba dolor, pero sí le pareció extraña.

“Me veía en el espejo y, de repente, me veía como una bola, pero grande, una bola como del tamaño de una pelota de golf, pero me la veía a veces sí y a veces no”, comentó en un video que compartió en su momento en su cuenta de Instagram.

Lorena Herrera indicó que, cuando la tocaba, esta se ‘sumía’ en su estómago, pero dado que no tenía ninguna molestia tardó tiempo en acudir al médico: “Al final del año me fui a hacer un ultrasonido en las partes blandas y me detectaron una hernia”.

Lorena Herrera tuvo una cirugía en 2023 por las hernias que presentó por hacer ejercicio de fuerza. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz)

La sorpresa de la actriz fue mayor cuando le explicaron que no solo era una, sino dos hernias: “Me checaron en el ombligo, que tenía otra más grande; yo no sabía que la tenía porque no se me notaba”, dijo.

Tras el diagnóstico, Lorena Herrera se sometió a una cirugía y tuvo una recuperación dolorosa, según comentó en sus redes sociales: “Los primeros cuatro o cinco días fueron complicados”.

En su publicación, la famosa añadió que, luego de presentar una hernia, las personas deben evitar hacer esfuerzos y levantar peso, por lo cual tuvo que modificar su rutina de ejercicio.

¿Por qué se desarrollan las hernias?

Cleveland Clinic explica que las hernias ocurren cuando una parte del interior del cuerpo sobresale a través de una abertura o debilidad en el músculo o tejido que la contiene.

El portal agrega que la mayoría de las hernias se provocan cuando uno de los órganos del abdomen atraviesa las paredes de la cavidad abdominal y, en ocasiones, no generan síntomas.

Las hernias son provocadas, con mayor frecuencia, por presión o esfuerzo que se hace de manera constante, ya que este puede desgastar los tejidos, aunque lesiones traumáticas y cirugías previas también las ocasionan.