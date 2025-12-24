Sofía Niño de Rivera es operada tras lesión en la cadera: ‘Me dolía con ciertos movimientos’

La afección que tenía Sofía Niño de Rivera es común entre adultos jóvenes y provoca dolor en el área de la ingle. (Foto: Unsplash/ Cuartoscuro)

La comediante Sofía Niño de Rivera fue hospitalizada poco antes de las vísperas de Navidad, debido a que sufrió una lesión en la cadera que debía ser tratada forzosamente con una operación.

La prima de la activista Saskia Niño de Rivera compartió algunas fotografías desde la camilla del hospital; sin embargo, aclaró que no se trató de una cirugía de urgencia, sino que ella la planificó de esta manera.

“Era cirugía a fuerza, pero programada porque no es algo de urgencia. Decidí hacerla ahorita”, comentó Sofía Niño de Rivera, standupera mexicana, en la publicación que realizó en sus redes sociales.

¿Qué le pasó a Sofía Niño de Rivera?

La también actriz de Club de Cuervos explicó que comenzó a tener problemas en su cadera desde hace unos meses, debido a que sentía un fuerte dolor, por lo cual acudió a una revisión médica.

“Hace unos meses me dolía la ingle con ciertos movimientos y pues pregunté y después de estudios me diagnosticaron con pinzamiento femoroacetabular con lesión labral de cadera izquierda”, indicó.

A pesar del diagnóstico y posterior intervención quirúrgica Sofía Niño de Rivera se mostró con un buen humor, como es costumbre, y bromeó en su publicación: “No empiecen a googlear los síntomas para ver si lo tienen, bola de hipocondríacos”.

La operación de la actriz de Una mujer sin filtro fue exitosa, por lo cual agradeció a los médicos e indicó que ya está en proceso de recuperación: “No se preocupen, regresaré pronto con Jobita si es que aparece”.

La comediante también subió una fotografía en la cual se le ve tras la operación utilizando muletas de antebrazo, además añadió a una de sus recientes fotografías: “día cuatro, vámonos a esquiar”.

¿Qué es el pinzamiento femoroacetabular, lesión que sufrió Sofía Niño de Rivera?

La cadera es una de las articulaciones más grandes del cuerpo y está compuesta principalmente por tres partes, de acuerdo con el Boston Medical Center:

Acetábulo: la parte del hueso pélvico grande.

Bola: es la cabeza del fémur, con forma redondeada

Rodete acetabular: cartílago articular, una sustancia suave y resbaladiza, que protege y amortigua ambos huesos.

Sofía Niño de Rivera compartió actualizaciones de su estado de salud en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

El correcto funcionamiento de las tres partes permite que puedas moverte libremente; no obstante, en ocasiones los huesos de la cadera no encajan como deberían, lo que ocasiona que se froten entre sí.

“Con el tiempo, esta fricción puede dañar la articulación, provocando dolor y limitando la actividad”, explica el portal especializado en salud. La Clínica Javier Navarro agrega que el síntoma más común es dolor en el área de la ingle al hacer flexiones o rotación interna de cadera.

Además, en algunos casos las personas sienten dolor cuando realizan cualquier actividad física, están sentadas demasiado tiempo o pasan mucho tiempo paradas. No todos los pacientes requieren de cirugía.

¿Quién es Sofía Niño de Rivera?

Sofía Niño de Rivera es una artista que nació el 23 de noviembre de 1981 en Ciudad de México. Ella ha dedicado parte de su carrera al stand-up, la cual comenzó en el año 2000 presentándose en pequeños recintos.

La comediante es conocida por sus monólogos, sin embargo, también se ha desarrollado como actriz al ser parte de cintas como Una mujer sin filtro y Recuperando a mi ex; además tuvo un papel en la serie Club de Cuervos.

Este año se integró como conductora en el programa Netas Divinas junto a otras actrices y presentadoras reconocidas como Consuelo Duval y Natalia Téllez, aunque continúa con sus shows de stand-up.