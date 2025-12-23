Detienen a Jaime Toral, influencer que grababa videos con ‘Doña Lety’: ¿De qué delito lo acusan?

Jaime Toral fue detenido en Puebla por su presunta participación en el delito de trata de personas; el caso de 'Doña Lety' es el más conocido.

Tras meses de búsqueda, fue detenido Jaime Toral, influencer que grababa videos con ‘Doña Lety’. Aunque la Fiscalía General de Veracruz inició la búsqueda, lo arrestaron en Puebla.

Jaime Toral es acusado por los delitos de trata de personas y el secuestro de una mujer de la tercera edad conocida como ‘Doña Lety’, quien ganó popularidad en redes sociales por los videos que grababa con el youtuber, pero que en realidad no tenían su consentimiento, pues estaba privada de la libertad.

El nombre de Jaime Pascual Hernández Toral ya aparece en el Registro Nacional de Detenciones después de que ofrecieran una recompensa de 350 mil pesos por el creador de contenido.

Así fue la detención del youtuber Jaime Toral

Un ciudadano fue quien identificó al influencer, quien contaba con una ficha de búsqueda activa, por lo cual reportó su presencial al 911 provocando la movilización de los cuerpos de seguridad para su captura.

De acuerdo con la información del Registro Nacional de Detenciones, Jaime Toral fue detenido el 22 de diciembre en la calle Arista de la colonia Centro, del municipio de Zacapoaxtla, Puebla, alrededor de las 3:35 de la tarde.

Tras asegurar a Toral, las autoridades lo trasladaron al Juzgado Cívico-calificador del municipio de Zacapoaxtla, y en las primeras horas de este martes se le traslada a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública C5.

¿De qué acusan a Jaime Toral?

El creador de contenido veracruzano es acusado de cometer el presunto delito de trata de personas, con el secuestro de ‘Doña Lety’ como el caso más sonado.

El sujeto también es señalado por su posible participación en la desaparición de Rosa Elena Pimienta Santos, su expareja.

¿Quién es Jaime Toral?

Jaime Toral se hizo famoso al grabar videos de “Doña Lety” a quien supuestamente cuidaba, mostrándola en situaciones de su vida cotidiana que generaban tanto ternura como polémica.

Sin embargo, se descubrió que la mujer en realidad estaba privada de su libertad, por lo cual se inició una investigación y se dictó una orden de aprehensión en contra del señalado.

Con información de Erik Almanza/Corresponsal