Raymond Cruz, actor de ‘Breaking Bad’, fue arrestado por problema con una vecina

El actor Raymond Cruz fue detenido en Los Ángeles por un problema vecinal (Foto: Shutterstock).

Raymond Cruz, actor de Breaking Bad y Better Call Saul que interpretó a Tuco Salamanca en el popular universo televisivo, fue arrestado la mañana de este lunes tras un problema vecinal.

De acuerdo con fuentes policiales al portal especializado TMZ, agentes lo detuvieron en la mañana por una sospecha de presunta agresión menor.

Narran que persona llamó a las autoridades para denunciar que el actor presuntamente agredió a su hija: la roció con la manguera de su jardín.

Según otra fuente que habló para el portal, el actor de la serie ‘The Closer’ estaba lavando su automóvil y una joven se estacionó muy cerca, ante lo que el hombre le pidió que se apartara.

Ella cree que el actor la mojó a propósito, puesto que Cruz siguió lavando su vehículo afuera de su casa de Silverlake, Los Ángeles, en Estados Unidos.

El portal reporta que, luego de su detención, el actor es procesado en una estación policial. Sin embargo, no se han presentado cargos en contra del actor y se trataría únicamente de una infracción.

De este manera, anticipan que se podría aplazar el proceso, para no ir a juicio, y que únicamente se realizaría una audiencia en la oficina, con una advertencia para el infractor y llegar a un acuerdo. Uno de ellos puede ser un curso de manejo de ira a cambio de retirarle cargos.

Un representante del actor se negó a hacer comentarios para TMZ. En tanto, Daily Mail reporta que se puso en contacto con el Departamento de Policía de Los Ángeles para obtener más detalles al respecto pero de momento no indican si obtuvieron respuesta.

¿En qué producciones ha aparecido Raymond Cruz, actor de Breaking Bad arrestado?

En la serie Breaking Bad, Raymond Cruz únicamente apareció en cuatro capítulos, donde interpretó al narcotraficante Tuco Salamanca, el cual se enfrentó ante el querido protagonista Walter White/Heisenberg (Bryan Cranston). Posteriormente, grabó tres capítulos más para la precuela Better Call Saul.

Curiosamente, el actor se ha caracterizado por aparecer en varios dramas policiacos. Uno de ellos es The Closer, serie en la que actuó como el detective Julio Sánchez en 105 episodios entre 2005 y 2012. Después, en la secuela Major Crimes, grabó otros 105 episodios entre 2012 y 2018 bajo el mismo personaje.

Cruz se mantiene activo desde la década de los 80, con series como Knots Landing, Cagney & Lacey y Beauty and the Beast.

En los años 90, se ganó al público gracias a papeles en producciones como The X-Files, The Practice, Star Trek: Deep Space Nine, Walker, Texas Ranger, Murder, She Wrote y NYPD Blue.

En el cine, ha tenido participaciones en películas como Clear and Present Danger, Under Siege, Out for Justice, The Rock, Alien: Resurrection, Dead Again y Broken Arrow.

Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados llegó de la mano de su papel como ‘Sniper’ en la película ganadora del Oscar Training Day (2001). Especialmente, destaca por una escena en el baño con Ethan Hawke, Cliff Curtis y Noel Gugliemi.