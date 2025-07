‘Se acabó pero la quiero mucho’: Lalo Salazar niega ser quien rompió con Laura Flores

Laura Flores terminó su relación con el periodista Lalo Salazar, quien, por primera vez, reaccionó públicamente a lo ocurrido con su expareja.

Mientras realizaba una cobertura en la Ciudad de México, el periodista de Televisa fue cuestionado sobre el fin de su relación. Comentó brevemente sobre su sentir y envió un mensaje cariñoso para Laura Flores.

“Se acabó pero la quiero mucho. Es una gran mujer, gran mamá, gran persona, gran profesional y, como en todo, cuando se acaba, uno se pone triste y estoy seguro que le va a ir muy bien y a mí también”, explicó Salazar.

Acerca de lo que detonó el final de su relación, niega que haya sido él directamente quien tomó la decisión y aceptó que fue cosa de ambos: “Los dos llegamos a un acuerdo”, concretó.

Laura Flores anunció el fin de su noviazgo con Lalo Salazar mediante un comunicado. (Foto: Instagram @laurafloresmx).

Asimismo, fue cuestionado sobre un comentario que realizó Martha Figueroa, quien dijo que Flores levantó la voz a Salazar. “Eso es mentira. No es nada de eso. Decirle a Laurita que aprendí mucho de ella”, concluyó para la prensa de espectáculos.

Martha Figueroa dijo que personas cercanas a Lalo Salazar le contaron que Laura Flores tuvo un problema fuerte con el periodista. Ante esto, la cantante insinuó una posible demanda y la presentadora se hizo responsable por sus comentarios.

¿Qué pasó entre Laura Flores y Lalo Salazar?

El pasado 9 de junio, Laura Flores reveló un comunicado en Instagram: “Con profunda tristeza les comunico que mi relación con el Sr. Eduardo Salazar terminó”.

La actriz y cantante calificó a Lalo como “un gran ser humano, un Señor en toda la extensión de la palabra”. Y añadió: “merece mi respeto y le agradeceré siempre el haberme hecho feliz, aunque duró tan poco tiempo”, pues habían salido desde febrero de este mismo año.

Flores dejó ver que Salazar fue quien terminó con la relación: “En el corazón, por más que uno luche, no se puede forzar nada y yo respeto su decisión de terminar nuestra relación”, escribió.

Asimismo, la actriz pidió al que no emitan juicios sobre la ruptura y comprensión en un momento complicado: “Hicimos pública nuestra relación con gran amor y entusiasmo, pero hoy duele. Y el dolor se respeta”.

“Es un caballero, un hombre íntegro, un gran padre, hermano e hijo, un gran periodista, el mejor sin duda, y yo, como ustedes, también soy y seré su fan”, sentenció.

Laura Flores comentó que respeta a Lalo Salazar.

Laura Flores y Eduardo Salazar se conocen hace décadas porque formaron parte al mismo tiempo del programa Hoy; sin embargo, el flechazo fue reciente. Flores acudió a Televisa Chapultepec para promocionar un espectáculo musical en N+.

Después se vieron en un evento organizado por ‘Capi’ Albores. “Sentí que me estaba viendo con unos ojitos y le dije: ‘Oye, Lalo, ¿qué no eres casado?, ¿por qué me ves así?’“, dijo la actriz a TVyNovelas; sin embargo, ella no sabía que el periodista estaba divorciado hace 3 años. La llevó a casa de su hermana y acordaron verse de nuevo.

Tuvieron una cita para cenar y Lalo le pidió ser su novia. “Me quería dar un beso y le dije ‘no, aquí no’… ya en el coche fue más privado”, comentó.

Flores comentó tras la ruptura un problema con Salazar, donde ella tuvo un shock de hipoglucemia, le pidió comida y él decidió marcharse una vez superada la crisis: “Después de este episodio, ya me sentí mejor, pero él simplemente dijo: ‘Ya me voy’ y se fue”, contó al periodista Gustavo Adolfo Infante.