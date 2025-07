Así era ‘Cantar sana’, método con el que la cantante Luvi Torres quiso curarse de cáncer antes de morir

La cantante Luvi Torres murió a los 36 años luego de ser diagnosticada con un tipo de cáncer, enfermedad que quiso combatir con un método alternativo a la medicina.

El procedimiento fue desarrollado por la intérprete de ‘Sano adentro’ con el fin de evitar los tratamientos médicos tradicionales, como la quimio o la radioterapia.

El método se llama ‘Cantar sana’ y ella explicó que lo empleó para intentar erradicar el padecimiento oncológico de su cuerpo.

Luvi Torres fue diagnosticada con cáncer. (Foto: Fertil Discos)

“Desarrollé mi propio método a través de la voz, se llama Cantar sana, se basa en una de las ramas de la musicología (...) Sirve para armonizar nuestros centros y vórtices de energía más allá del cuerpo físico”, declaró en un video para el canal Love Enlightening en 2020.

La cantante argentina dijo que lo empleó para “curar” diferentes glándulas del cuerpo humano por medio del equilibrio logrado con la voz y con ciertas ‘figuras’ de meditación.

Luvi Torres detalló que no solo lo utilizó para intentar curarse físicamente, también para mejorar su salud emocional y mental.

“Es sabiduría ancestral que el sistema del cuerpo se mueve, me formé como terapeuta complementaria (...) siempre buscamos afuera la solución, pero en realidad está dentro, a través de la práctica recordé esos conocimientos, es volver a escuchar de lo que necesita tu cuerpo”, explicó para el pódcast Musicología, publicado en YouTube en 2021.

La intérprete de ‘Canal’ mencionó que no tenía el padecimiento oncológico a dos años después de recibir el diagnóstico de cáncer, del cual no reveló más detalles: “Puse a prueba mi método ‘Cantar sana’ y mis herramientas en chamanismo, gracias a eso no recibí ningún tipo de intervención alopática. Contra todo pronóstico, me curé, dijo en su cuenta de Instagram.

Actualmente, no existe una causa confirmada del fallecimiento de la cantante argentina, asimismo es importante mencionar que no existe una evidencia científica que compruebe la eficacia del método ‘Cantar Sana’, desarrollado por la cantautora argentina Luvi Torres.

Luvi Torres es la creadora del método 'cantar sana', explicó en una entrevista. (Foto: YouTube Sofar Latin America)

¿Quién era Luvi Torres y qué le pasó a la cantante?

Luvi Torres nació en Buenos Aires, Argentina, y desde su niñez se interesó por la música, especialmente tras inscribirse a clases de canto.

Ella acudió durante un tiempo para aprender con uno de sus vecinos desde sus 8 años y al poco tiempo comenzó a tocar los instrumentos, entre ellos la guitarra.

La cantante argentina debutó profesionalmente con el lanzamiento de su primer álbum titulado Ser el agua, publicado en 2014.

Durante diez años, lanzó diferentes sencillos y un segundo disco llamado Uoaei, que se caracteriza porque las interpretaciones las hizo A capella.

El INAMU Argentina confirmó la muerte de Luvi Torres. (Foto: Captura)

Se considera a ella misma como una intérprete de los cantos ancestrales y la música folclórica fusionada con el rock, pop e incluso con trap urbano, se lee en su biografía compartida en Spotify.

Además, es una activista de la comunidad LGBT+ y del medio ambiente, pues en sus canciones denuncia la destrucción de los ecosistemas, la armonía con la naturaleza y toca temas en la defensa de este grupo social.

Torres murió 4 años después de recibir un diagnóstico de un tipo de cáncer, noticia confirmada por el Instituto Nacional de la Música de Argentina.

Actualmente, cuenta con más de 54 mil oyentes mensuales y sus temas más destacados son los siguientes: