Cynthia Klitbo narra pelea que enfrentó con automovilista: ‘Tenías que ser mujer’

La actriz Cynthia Klitbo vivió un momento conflictivo en la vía pública cuando tuvo una pelea con otro automovilista.

La villana de la telenovela El privilegio de amar tuvo diferentes problemas recientemente, como la estafa que sufrió Klitbo y que la dejó con problemas económicos, además la actriz fue hospitalizada de emergencia por el piquete de una araña.

Ahora, contó cómo tuvo una discusión con una persona en el tránsito alrededor de su casa, quien la culpó “por ser mujer”.

Cynthia Klitbo tuvo un problema vial con un hombre que la agredió verbalmente. (Especial)

¿Qué le pasó a Cynthia Klitbo?

Cynthia Klitbo explicó que iba en su auto junto a su hija cuando un señor se “le cerró” y comenzó a agredirla verbalmente.

“Yo ese día salí intolerante, no con la paciencia con la cual acostumbro estar, iba con mi hija y de repente pasa un señor que viene de una calle cerrada, hasta con empedradito hacia mi calle principal, se me cierra, pero si no tienes calle y es cerrada, pues de quién es la preferencia para pasar”, explicó en un encuentro con los medios compartido en el canal de Edén Dorantes.

Lo que más molestó a la villana de telenovelas mexicanas fue el hecho de que le dijo “tenías que ser mujer” y culparla del percance vial, frase que le parece “sexista”:

“Estoy cansada de esta palabra de ‘tenías que ser mujer, che vieja, pe, pu y pa (...) Hay mucha gente buena y mala, pero estaba frustrada, tenía problemas económicos y estaba enojada, un día si me gritan pierdo la cordura y me vuelvo #ladycalle (...) Ese día perdí la noción porque verdaderamente estoy cansada y seguimos en este rollo sexista, yo como feminista no tengo que aguantar a un señor frustrado, que me empieza a gritar porque soy mujer”.

Cynthia Klitbo iba con su hija cuando fue agredida por un conductor. (Foto: @laklitbocynthia)

Finalmente, la actriz de Secretos de Villanas, aseguró que no fue su culpa y en ningún momento pensó en “pegarle a su coche”: “Para empezar no fue error mío, pero nadie sale a la calle con ganas de pegarle a su propio coche, ese día ya llevaba muchos meses topándome con estos comentarios todos los días”.

Sumado a esto ella se quejó de las agresiones en la calle porque parece que las personas salen cotidianamente con la intención de pelearse o tener conflictos en la vía pública: “Es horrible no caminar ni media cuadra de tu casa y ya hay personas que te están agrediendo, salimos a la calle como si quisieras matar al de al lado”.

¿En qué telenovelas aparece Cynthia Klitbo?

La actriz Cynthia Klitbo es conocida por su participación en diferentes telenovelas mexicanas, donde interpreta a la villana “del cuento”.

Por ejemplo, en El Privilegio de amar dio vida a Tamara, quien le hacía la vida imposible a los protagonistas, en Cadenas de Amargura y en La Dueña también fue la villana, personajes que cometieron algún crimen para conseguir lo que desean.

Estos son los papeles más destacados en la trayectoria de la actriz: