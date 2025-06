William Levy relata por qué lo arrestaron: ‘Me llevaron porque quisieron’

William Levy, actor de Cuidado con el ángel, aclaró de manera mucho más relajada su detención en Florida el pasado mes de abril luego de una noche de copas con algunos amigos.

El ‘Brad Pitt Cubano’ fue detenido por la policía el pasado 15 de abril por elementos de la Oficina del Sheriff de Broward en el sur de Florida en los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de las autoridades, estaba ebrio e insistente y fue llevado a la cárcel principal del condado acusado de disturbios en estado inconveniente e intrusión en una propiedad, como indica la ficha publicada posteriormente a su detención.

William Levy William Levy enfrenta dos cargos. (Foto: Oficina del Alguacil de Broward).

De acuerdo con reportes de la prensa, esto ocurrió en un establecimiento llamado Baires Grill, y fue puesto en libertad luego de pagar 500 dólares, 250 por cada cargo, como sanción impuesta.

William Levy además fue captado en video ante el juez Corey Friedman, vistiendo un uniforme de presidiario, esposado de manos y pies y consultando a su abogada por Zoom, hasta que logró salir en libertad y dijo algunas palabras a la prensa sin mayores detalles.

William Levy William Levy en su audiencia. (Foto: @mandyfridmann).

Entre las versiones al rededor del motivo por el que lo detuvieron, se ha dicho que fue un problema con el pago de la cuenta, que hubo una discusión entre el actor y otras personas o que le pidieron a William Levy retirarse y que no accedió.

Pero, ahora, Levy es quien da una versión mucho más sencilla y donde, acusa, las autoridades lo llevaron a prisión sin mayor justificación más que pidió respeto.

¿Por qué arrestaron a William Levy? Esto dice el actor

En entrevista para el programa de televisión español El Hormiguero, William Levy asegura que “no pasó nada de gravedad, como se ha asegurado”.

“Estábamos tomando un trago unos amigos (...) y yo. A la hora de pagar la cuenta, con todo su derecho de checar la cuenta, él pensó que algo estaba de más y había unas personas en la barra que, entre ellos dos, empezaron a discutir por esta situación”, relata.

El actor asegura que se puso de pie y trató de que la

Tras su arresto, William Levy pasó la noche en la cárcel principal del condado de Broward en Florida. (Foto: Especial El Financiero)

discusión entre estas dos personas ajenas no escalara a mayores; sin embargo, “en el medio de todo eso, llegó la policía; nos dejaron ir, no pasó a más”, momentáneamente.

Sin embargo, el actor destaca que “la forma en que nos dijeron que nos fuéramos estuvo fuera de lugar”, a lo que respondió: “Así tampoco, somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a ese punto”.

“Y ese punto fue que me llevaron porque quisieron, ya estaba fuera (del establecimiento). Entonces, pues me llevaron simplemente. No pasa nada, es una experiencia más en la vida”, dice relajado el actor y sin dar mayores detalles al respecto.

Incluso, se rió al contar que, en una entrevista previa durante su visita en España, le dijeron que ahora formaba parte del grupo de actores que han estado en “programas policiales”, un guiño a su breve estadía en prisión que causó revuelo en su momento.