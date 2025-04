Aleska Génesis y sus hermanas reciben medidas de protección: ‘He enfrentado riesgo constante’

La situación legal de Aleska Génesis, quien pidió protección después de un presunto atentado, parece avanzar a su favor, pues a la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars se le otorgó esta petición.

La protección no solo se extiende a ella, también a su hermana Michel Roxana Castellanos Azuaje, quienes han denunciado en varias ocasiones amenazas; Génesis Aleska lo advirtió en una conferencia de prensa con sus abogados hace unas semanas.

"He avanzado respetando el debido proceso y haciendo valer la verdad y la calidad moral con la que enfrento esta situación", explica la modelo venezolana.

Aleska Génesis Castellanos se encuentra vinculada a proceso por presunto robo de unos relojes ocurrido en 2022; todavía se desarrolla la investigación complementaria, pero la famosa ha denunciado una serie de injusticias en el caso.

Aleska Génesis fue detenida el pasado 10 de marzo, por presunto robo. (Foto: Especial El Financiero)

¿Por qué le dieron máxima protección a Aleska Génesis?

El 3 de abril, la exconcursante de la actual edición de La Casa de los Famosos All Stars, Aleska Génesis, compartió una publicación en su perfil de Instagram tras semanas de ausencia en donde ofrece una actualización del caso.

La joven modelo explica que un Juez de Control encontró suficientes razones para otorgarle a ella y su hermana la medida precautoria de protección, ya que se encuentran vulnerables.

“Un juez de control ha otorgado medidas de máxima PROTECCIÓN para mí y para mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras”.

En su mensaje, la amiga de Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All Stars explica que las autoridades reconocen la situación de vulnerabilidad en que se encuentra gracias a la parte acusadora en su caso.

“Esto incluye un reconocimiento claro: el riesgo que he enfrentado ha sido constante y provocado por la misma persona que me denunció, actuando con la complicidad de empresas e individuos. Ese daño está siendo atendido también en la vía civil, por el deterioro que ha causado a mi salud emocional, a mi imagen y a mi integridad como mujer”.

Aleska Génesis recibió medidas de protección para ella y una de sus hermanas. (Foto: Instagram @aleskagenesis)

Génesis Aleska asegura que hay ‘campaña de violencia’ en su contra

En la misma publicación, donde comparte algunas fotos y videos tanto del documento donde les otorgan la protección como de su paso por la Fiscalía, habla del proceso legal que enfrenta.

Detuvieron a Aleska Génesis porque supuestamente fue cómplice en el robo de unos relojes a quien fue su cuñado, al que señala por las amenazas y violencia de género que ha recibido en los últimos años, pues también fue detenida en 2024 por lo mismo.

“El hecho de estar sujeta a una investigación (que se está llevando conforme a la ley) NO justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad”.

Aleska Génesis ha recibido varias amenazas, asegura la influencer. (Foto: Especial El Financiero)

Aleska Génesis envía mensaje de empoderamiento a las mujeres

Tras finalizar una importante actualización en su caso, la creadora de contenido en redes sociales envió un mensaje dedicado a todas aquellas mujeres que son víctimas de violencia de género, acoso o amenazas.

“Si tú que me lees estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que sí hay mecanismos para protegerte, sí puedes levantar la voz, y sí puedes salir adelante”, asegura la creadora de los trajes de baño Sense of G.

También compartió su experiencia al asegurar que la justicia siempre llega, aunque parezca un proceso tardado y complicado.

“La justicia a veces tarda, pero también hay que salir a buscarla. No te rindas. Hoy soy testimonio de que es posible. Y si mi voz puede servirle a otra mujer, la seguiré usando sin miedo”.