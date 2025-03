Aleska Génesis pide protección a autoridades tras supuesto atentado: ‘No me siento segura en México’

Aleska Génesis, la exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars, aseguró que teme por su integridad y exigió a las autoridades que se le brinde protección, debido a que se siente vulnerable, luego de que presuntamente vivió un atentado.

Las declaraciones de la modelo, quien también es exnovia de Nicky Jam, llegan dos semanas después de que Aleska Génesis fue detenida y vinculada a proceso por supuestamente ser parte de una banda dedicada al robo de relojes de lujo.

A lo largo de su proceso, tanto ella como sus familiares han señalado inconsistencias e incluso Aleska Génesis denunció abuso de poder y reveló que ha recibido amenazas.

¿Qué se sabe del supuesto atentado de Aleska Génesis?

Es bajo este contexto que se dio a conocer que presuntamente la famosa, quien es dueña de la marca de trajes de baño Sense of G, vivió un atentado en el Estado de México.

Esta información fue compartida por el fotógrafo Jesús Galeana, quien en sus redes sociales escribió: “Lamentablemente, confirmo que Aleska tuvo un atentado en el Estado de México”.

Aunque, la quinta eliminada de La Casa de los Famosos All Stars no confirmó la noticia ni habló directamente del supuesto atentado, horas más tarde utilizó sus redes sociales para agradecer a todas las personas que se preocuparon por ella.

Aleska Génesis acusó privación de la libertad en su contra. (Foto: Especial El Financiero)

“Estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta: no me siento segura en México”, dijo sin hablar sobre si fue o no víctima de una situación de violencia, sin embargo, compartió que ella no se siente segura.

“No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y, sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”, agregó en su breve comunicado.

¿Por qué Aleska Génesis pidió protección a las autoridades?

En una segunda historia que compartió en su cuenta de Instagram, la amiga de Lupillo Rivera pidió que se le brinde protección, debido a que ella ha denunciado que ha sido víctima de algunas amenazas.

Tal como lo mencionó en una conferencia de prensa, ella ha recibido mensajes en los que le aseguran que conocerá ‘lo bonito que es la prisión de Santa Martha’, en donde días más tarde fue recluida tras ser señalada de participar en una banda dedicada al robo de relojes de lujo.

Por lo que escribió: “Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad” y pidió que se dejen de cometer abusos en su contra.

Aleska Génesis dijo que se siente vulnerable en México. (Foto: Especial El Financiero)

Pues en la conferencia de prensa, el abogado Mario Enrique Selvas Carrola, su defensa, explicó que existen inconsistencias en las declaraciones en contra de la famosa, quien ha asegurado ser inocente.

“Dicen que se robó unos relojes y la señorita estaba a más de 10 mil kilómetros de este país. Hay un oficio de la Secretaría de Gobernación que lo fortalece, está el pasaporte, está en sus redes”, dijo la defensa en su momento.

“Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar (...) Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra”, dijo e indicó que ella ya ha presentado las pruebas que supuestamente demuestran su inocencia.

La famosa no confirmó haber vivido un atentado; sin embargo, indicó que siente vulnerable. (Foto: Captura de pantalla)

Actualmente, la famosa se encuentra vinculada por el delito, aunque Aleska Génesis podrá llevar su proceso en libertad con ciertas condiciones, ya que deberá ir a firmar de manera periódica y tuvo que dejar sus documentos migratorios.