Jorge Krasovsky, el cirujano plástico que enamoró a Galilea Montijo y le dio anillo: ¿Cómo fue su relación?

Galilea Montijo estuvo casada con Fernando Reina de 2011 a 2023; él fue su relación más larga, pero hubo otras que la marcaron profundamente a lo largo de su vida, y la lista de famosos con los que anduvo incluye políticos, deportistas y cirujanos plásticos.

En los años dosmil, la conductora de Hoy fue novia de Cuauhtémoc Blanco; la historia de amor de Galilea Montijo con él estuvo marcada por supuestas infidelidades, situación similar a la que vivió con el cirujano plástico Jorge Krasovsky.

La relación entre Krasovsky y Montijo duró alrededor de dos años; hasta hubo anillo de compromiso y todo, pero no prosperó y ambos decidieron ponerle fin a su historia de amor. Meses después, ella se casó con Fernando Reina, dueño de Foresta Terraza.

¿Cómo se conocieron Galilea Montijo y Jorge Krasovsky?

“En Mérida se dio el flechazo”, dijo la conductora Galilea Montijo sobre su relación con Krasovsky en uno de los programas de Hoy, donde trabaja actualmente junto a Andrea Legarreta.

Galilea Montijo fue novia del cirujano plástico Jorge Krasovsky. (Foto: Instagram @galileamontijo)

Y fue precisamente en el programa matutino de Televisa donde se conocieron, en junio de 2008, cuando él entró como colaborador en una sección dedicada a hablar sobre temas relacionados con su profesión: la cirugía estética como la liposucción 360.

¿El Dr. Krasovsky le fue infiel a su esposa con Galilea Montijo?

En aquel entonces él estaba casado, aunque aseguró en varias ocasiones que la relación con su esposa y madre de sus hijos ya no era buena. Los rumores de una relación entre ‘Gali’ y el doctor Krasovsky aumentaron y fue él mismo en una emisión de Hoy quien salió a desmentirlo.

“Se han dado comentarios sobre una relación entre Galilea y yo, y sí quiero decir que, si hay alguna información al respecto es porque yo le he proporcionado. Puedo decir que (Montijo) es una gente, excepcional, encantadora; pero bueno, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa”, señaló.

Así fue la relación de Galilea Montijo y Jorge Krasovsky

Galilea Montijo y Jorge Krasovsky fueron novios alrededor de dos años (de 2009 a 2011), y aunque ella ha evitado profundizar en cómo fue su relación, el cirujano plástico y creador de contenido en redes sociales sí llegó a decir que fue buena.

Jorge Krasovsky desconoce qué fue lo que detonó su separación de Galilea Montijo. (Foto: Facebook @DrKrasovskyreal)

“Desde que empezamos fue una relación muy buena, muy bonita. Nunca tuvimos un problema grande (…) podía vivir con todas las cuestiones de ella (…) es una mujer encantadora. Tuvimos una relación muy divertida, amena, de mucha entrega (…) mucho amor”, compartió el cirujano en una entrevista con TV Notas en 2011.

El Dr. Krasovsky le dio anillo de compromiso a Galilea Montijo

Un año después de que confirmaran su relación, el Dr. Krasovsky le dio un anillo de compromiso a Galilea durante una cena en la que él tuvo varios cómplices, incluidas sus compañeras de Hoy, Andrea Legarreta y Roxana Castellanos.

Cuando compartieron la exclusiva en entrevista para el programa en que trabajaban, platicaron que Krasovsky le entregó el anillo en un ostión; a ella no le gustan, por lo que se negó a comerlo.

Sin embargo, la presión del momento la llevó a abrirlo y dentro de ese ostión iba el anillo con un papelito que decía: ‘¿Te quieres casar conmigo?‘.

“En un viaje a Europa, él me preguntó: ‘¿Como cuál de estos te gustaría?‘, y yo le dije: ‘Están bonitos todos, el grande está más lindo; el que brilla más’“”, dijo entre risas.

¿Por qué terminaron el Dr. Krasovsky y Galilea Montijo?

Apenas unos meses después de que se dio a conocer que estaban comprometidos, iniciaron rumores de infidelidad de Galilea Montijo que presuntamente habrían desgastado su relación, por lo que decidieron terminar a inicios de 2011.

“Me estoy refugiando en mi trabajo; no sé si sea bueno o malo, pero la verdad es que me reconforta; hay que aprovechar los tiempos que hay de trabajo y en cuanto me deje descansar la empresa como en su momento lo hizo, descansaré”, dijo en su momento Galilea Montijo, conductora de La Casa de los Famosos México, en un encuentro con medios.

Mientras tanto, Jorge Krasovsky dijo que nunca supo qué fue lo que detonó su separación, pues él estaba convencido de que Galilea era la mujer con quien quería estar.

“Yo sí me llegué a enamorar (…) no sé en qué momento fallé; si realmente fui yo, no sé (…) estoy muy tranquilo porque creo que siempre me entregué mucho. Creo que si a fin de cuentas, por la razón que haya sido, ella o mía, se decidió terminar, fue la mejor opción porque simplemente no éramos”, compartió el cirujano plástico.

¿Qué fue del Dr. Krasovsky después de andar con Galilea Montijo?

A los pocos meses de su ruptura, Galilea Montijo se casó con Fernando Reina, mientras Krasovsky siguió trabajando y tiempo después se hizo pareja de Anita Espino, con quien se casó.

Salió del programa Hoy, pero se integró a Telemundo, donde también tenía secciones dedicadas a la medicina estética; misma colaboración tuvo en Imagen TV por varios años.

Además, en sus redes sociales comparte videos con información relevante sobre procedimientos estéticos.