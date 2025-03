Lupita D’Alessio explica su hospitalización: ‘Fue un virus, hay que cuidarse, ya no tengo 15 años’

La cantante Lupita D’Alessio fue hospitalizada hace casi una semana, por lo cual canceló varios conciertos en la Ciudad de México; ‘La Leona Dormida’ sigue internada, pero con una recuperación favorable.

El pasado viernes, el centro de espectáculos La Maraka anunció la reprogramación de los shows de la intérprete de ‘Que ganas de no verte nunca más’ programados para los días 21 y 22 de marzo para celebrar los 70 años del lugar.

La productora BOBO, encargada de la gira de la cantante, explicó que por “cuestiones de salud” dichos eventos se cambiarían al 28 y 29 de marzo, pero esto no podrá ocurrir de nueva cuenta.

Lupita D’Alessio está en plena gira ‘Gracias Tour‘, con la cual anunció en 2023 que se retira de los escenarios: “Hay una línea delgada. Es el momento de irte bien, arriba, sana, estable, en todos los sentidos. Que me vean bien, que esté vocalmente bien y con esa imagen se queden”, dijo en ese entonces.

La cantante Lupita D'Alessio tenía planeados dos shows en CDMX. (Cuartoscuro / Enrique Ordoñez)

¿Cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio?

Lupita D’Alessio conversó este martes con Ventaneando y explicó que ya está mejor por un virus que contrajo en los pulmones y será dada de alta esta semana, pero debe irse inmediatamente a Cancún (Quintana Roo).

Esto implica que tampoco podrá presentarse en los conciertos reprogramados para este fin de semana y debe descansar obligatoriamente por tres semanas, además de tener terapias pulmonares y cumplir una dieta para bajar de peso.

“Ya (estoy) mucho mejor, gracias a dios, fue un virus que atacó a mis pulmones, se inflamaron, como yo vivo al nivel del mar y la altura es casi 2,300 metros de altura, pues no puedo hacer un concierto el próximo fin de semana en La Maraka”, expresó la intérprete de 71 años.

Lupita D'Alessio se recupera favorablemente de los problemas de salud que enfrenta. (Cuartoscuro / Carlos Canabal Obrador)

La cantante tuvo una revisión “de pies a cabeza” y la encontraron muy bien: “Me dijo el doctor que puedo dar mucho más, mi cuerpo es fuerte, mis pulmones son fuertes, pero hay que cuidar la herramienta”.

¿Lupita D’Alessio se presentará en el Zócalo de CDMX?

Lupita D’Alessio había anunciado un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México con motivo del 10 de mayo, “para todas las personas que no pueden parar un concierto en la Arena, en el Auditorio”, dijo anteriormente.

La cantante espera cumplir con dicho compromiso, tras seguir las instrucciones del médico: “No es grave, hay que rehabilitarse, cuidarse, llevar un tratamiento, ya no tengo 15 años, tengo 71, me voy a Cancún esta semana, yo sigo en el hospital, me darán de alta jueves o viernes, para irme tres semanas, me quitaron tres semanas de trabajo para salir al cien, cantar al cien el 10 de mayo en el Zócalo, si dios lo permite”.