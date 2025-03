Comerciante recibe billete de 500 pesos con cara de La Venenito: ‘Ya mejor voy a reírme’

¡Apareció La Venenito Juárez! Un comerciante compartió un video donde muestra que fue víctima de estafa al recibir un billete de 500 pesos con el rostro del influencer de 17 años.

En la publicación aparecen dos personas que cuentan el dinero de una caja registradora, cuando uno de ellos se da cuenta de que uno de los billetes es falso.

El dinero lo recibió mientras cobraba, pero no se dio cuenta quién le pagó con “el de a 500″ por las prisas al momento de atender a los clientes.

La Venenito es influencer y tiene más de un millón de seguidores en Instagram. (Foto: Instagram @la_venenitosj25)

“¿Quién te pagó con uno de a 500? Ven a ver lo que nos dieron, ¿por qué no lo checaste? A mí no me lo dieron", reclama uno de los dos sujetos con el billete falso con el rostro de la creadora de contenido en la mano.

El único problema no fue el hecho de recibir dinero ilegítimo, también se suma que uno de los dos hombres que aparecen en el video asegura que “no vendió mucho”.

“Plebada, ándense con cuidado, alguien le pagó al señor aquí presente y miren el billete que no checó, todo mal, ya mejor voy a reírme, la raza se pasó de lanza”, mencionó mientras mostraba el billete con la cara de La Venenito, amiga de Wendy Guevara.

¿Quién es La Venenito, influencer de quien apareció su rostro en un billete de 500 pesos?

La Venenito ya era famosa antes de ser la imagen de un billete falso de 500 pesos con el que estafaron a un comerciante.

Es una influencer de 17 años que se hizo popular gracias a un video viral en TikTok en 2021 gracias a un video donde aparece vendiendo cajeta en las calles, además es conocida por utilizar la frase “y soporten”.

Actualmente, tiene poco más de 1 millón 500 mil seguidores en Instagram y más de 3 millones en su cuenta de TikTok.

En sus redes sociales comparte videos de trends virales, su estilo de vida, procesos acerca de su maquillaje y sus outfits.

Asimismo publica fotos con otros famosos como El Malilla, Mario Bautista, César Pantoja. Wendy Guevara y Nicola Porcella, exparticipantes de La Casa de los Famosos.

La Venenito reacciona al video donde muestran un billete de 500 pesos con el rostro de la influencer

La Venenito compartió un video en su TikTok donde colocó un audio que narra lo ocurrido con el comerciante que fue víctima de una estafa al recibir un billete con su rostro.

“Tremendamente viral se vuelve la Venenito luego de que un usuario publicó un video en redes donde menciona que le pagaron en un comercio con un billete falso con la cara de la influencer”, se escucha en el video, sin embargo, no dio ningún tipo de declaraciones.