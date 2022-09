Estos son los billetes más falsificados en México, según Banxico; así puedes identificarlos

¿Te tocó un billete falso y no lo identificaste? No te preocupes, el Banco de México (Banxico) reveló cuáles fueron las denominaciones más falsificadas, en 2021, para que los mexicanos tomen sus precauciones.

De acuerdo con el Banxico, durante el año pasado, este fraude disminuyó comparado con el 2020; sin embrago, la falsificación repuntó en los billetes de 500 y mil pesos.

La denominación de 500 pesos fue la más falsificada en 2021, con un total de 139 mil 124 piezas identificadas, comparadas con las 125 mil 808 del 2020. Te recordamos que, si sospechas que tienes un billete o una moneda falsa, no hagas pagos con este dinero.

¿Cuáles fueron los billetes más falsificados en México durante 2021?

20 pesos: 516 piezas.

516 piezas. 50 pesos: 4 mil 34 piezas.

4 mil 34 piezas. 100 pesos: 33 mil 633 piezas.

33 mil 633 piezas. 200 pesos: 76 mil 965 piezas.

76 mil 965 piezas. 500 pesos: 139 mil 124 piezas.

139 mil 124 piezas. 1000 pesos: 4 mil 270 piezas.

¿Cómo puedes identificar un billete falso?

Para saber si un billete es auténtico, se necesita saber cuáles son los elementos de seguridad que posee y cómo reconocerlos por medio de la vista y el tacto. Para ello, es necesario seguir algunos sencillos pasos que detectes un billete falso en tan sólo segundos:

1. Tocar la superficie del billete y sentir:

La textura

Relieves sensibles al tacto

2. MIirar el billete a contraluz e identificar:

Registro perfecto

Marca de agua

Hilo microimpreso

Hilo de seguridad

Ventana transparente

Folio creciente

Folios

Número oculto

3. Girar el billete y ver:

Elemento que cambia de color

Hilo 3D

Hilo dinámico

Denominación multicolor

Adicionalmente, si cuentas con un lente de aumento, se podrán identificar los textos microimpresos y los fondos lineales; y al observar el reverso de los billetes bajo luz ultravioleta (mejor conocida como “luz negra”), se podrá identificar la fluorescencia.

Estos son algunos de los elementos en lo que te debes de fijar para verificar si un billete es falso. No te arriesgues, si piensas que te están tratando de dar billetes mexicanos que no son válidos, no los aceptes y avisa a las autoridades.