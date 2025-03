Christian Nodal se defiende de comentarios negativos: ‘La libertad de expresión se confunde’

Christian Nodal asegura que los comentarios negativos sobre él y su familia en redes sociales no le afectan.

Desde junio pasado, dos de las celebridades más ‘odiadas’ de la farándula son Ángela Aguilar y Christian Nodal gracias a su relación, que se confirmó semanas después de que él hiciera oficial su ‘truene’ con Cazzu.

Sin embargo, la situación escaló con la boda de Ángela y Nodal, a la que acudieron celebridades como Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira, o Rommel Pacheco y Lylo Fa.

Aunque ambos han procurado no hablar de la polémica, en vísperas de su presentación en la Plaza de Toros México, Nodal compartió su sentir sobre toda la información y comentarios que circulan en redes sociales sobre ellos.

¿Qué dijo Christian Nodal de la polémica y el odio en redes sociales que recibe?

En una entrevista con N+, el exponente de regional mexicano compartió que todos los comentarios negativos hacia él o su esposa, Ángela Aguilar, los evita con el fin de ‘no contaminarse’ con información negativa.

Además, señala que todo lo que se dice sobre él y su familia es gracias a que la información que circula en redes como X, Facebook, Instagram y TikTok, se tergiversan.

Ángela Aguilar y Christian Nodal están casados desde julio de 2024. (Foto: AFP)

“De eso va todas las redes sociales actualmente, creo que la libertad de expresión se confunde con otras cosas”, dijo en un inicio el cantante de ‘Ya no somos ni seremos’.

"Al final del día lo bonito es irse a dormir a la cama tranquilo, con la consciencia tranquila. Creo que eso es lo que vale la pena”, ageregó en la charla.

Fans y familia de Nodal, lo único que le importa al cantante

Para él, lo que importa al final es lo que su entorno piensa de él, tal como lo dijo Ángela Aguilar cuando la nombraron Mujer del Año en 2024.

“Trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también. Entonces, mientras el núcleo esté sólido, no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar”, considera el cantante casado con Ángela Aguilar.

Nodal solo toma en cuenta a su familia y seguidores. (Foto: @nodal)

Sobre los comentarios hacia su familia en redes sociales, Ángela no ha mencionado nada; en cambio, la dinastía Aguilar lanzó una agencia de prensa en donde desmiente todas las noticias falsas sobre su familia.

Concierto de Christian Nodal en CDMX: ¿Dónde y cuándo es?

Christian Nodal, conocido por canciones como ‘Adiós amor’ o ‘Probablemente’, se encuentra en la Ciudad de México preparando los últimos detalles de su show en la Plaza de Toros, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, este 14 de marzo.

El evento está programado para iniciar alrededor de las 21:00 horas, y como invitados especiales estarán Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.