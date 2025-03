‘Cómo te voy a olvidar’: Muere Porfirio Mejía García, papá de Los Ángeles Azules, de hermanos Mejía Avante

Los Ángeles Azules son probablemente la banda más icónica de la Ciudad de México gracias a su música e icónica frase ‘De Iztapalapa para el mundo’, y desde aquella alcaldía tuvieron que despedir recientemente a uno de los ‘pilares’ de la agrupación.

Recientemente falleció Don Porfirio Mejía García, papá de los hermanos Mejía Avante, fundadores de la agrupación de cumbia que tiene programada una presentación en el Vive Latino 2025.

Elías ‘El Doc’, Jorge, Alfredo, José, Cristina y Guadalupe Mejía Avante despidieron recientemente a su padre, quien tendría más de 100 años, en una funeraria Gayoso ubicada precisamente en Iztapalapa, sitio que los vio nacer y crecer como familia.

A la banda mexicana le informaron de lo ocurrido con su papá tras una presentación en Nicaragua, por lo que volaron directo a México para despedirse de él.

Los hermanos fundadores de Los Ángeles Azules perdieron a su papá. (Foto: Instagram @angelesazulesmx)

¿Qué le pasó al papá de Los Ángeles Azules?

Aunque algunos programas de espectáculos fueron los primeros en dar a conocer la noticia, en la funeraria donde velaron y cremaron los restos de Don Porfirio Mejía ‘El Doc’ habló sobre los padecimientos de su padre.

“Sabíamos que mi papá tuvo un problema; tenía una neumonía bilateral y se puso muy mal”, asegura el bajo eléctrico de la banda que tiene temas como ‘El listón de tu pelo’ en una reunión con algunos medios de comunicación.

La neumonía que le dio al papá de Los Ángeles Azules lo habría rebasado, tomando en cuenta que además Porfirio Mejía tenía más de cien años, aunque a ciencia cierta se desconoce su edad.

“Mi papá era muy fuerte, nunca se quejó de algo, aunque estuviera mal (decía) ‘No me duele nada, no me duele nada’”, expresó Elías Mejía, quien agregó que tanto él como sus hermanos tuvieron la oportunidad de despedirse en el hospital, cuando Don Porfirio todavía estaba consciente, pero murió en su casa.

Los Ángeles Azules, de los hermanos Mejía Avante, se reunieron para despedir a su papá. (Foto: @Facebook Los Ángeles Azules)

Causa de muerte de Porfirio Mejía, papá de Los Ángeles Azules

Jorge Mejía, quien es acordeonista, tecladista y compositor de Los Ángeles Azules de Iztapalapa, también conversó con los medios y habló un poco sobre el historial médico de su padre.

En general gozaba de buena salud, y de acuerdo con él, los médicos le dijeron a la familia Mejía Avante que el fallecimiento de Don Porfirio fue por causas naturales; esto significa que la edad fue un factor muy influyente, pues tendría alrededor de 106 años, aseguró Jorge.

¿Los Ángeles Azules se presentarán en el Vive Latino 2025? Esto dijeron los hermanos Mejía Avante

Derivado de la complicada situación familiar que viven los hermanos Avante Mejía, en redes sociales se especuló la posible cancelación de su show en el Vive Latino 2025 para este 15 de marzo.

Sin embargo, José Mejía, quien toca los timbales, aseguró a medios de comunicación que su presentación en el festival de música sigue en pie, y eso es gracias a una de las enseñanzas que les dejaron sus papás.

“Mi papá y mi mamá siempre (nos dijeron) ‘Ustedes siempre tienen que ser responsables con la gente, porque no tienen la culpa de lo que uno está sufriendo’”, menciona.

Los Ángeles Azules sí se presentarán en el Vive Latino 2025. (Foto: Instagram @angelesazulesmx)

La enseñanza de sus padres viene pensada en la gente y el público de Los Ángeles Azules, quienes han cosechado a lo largo de varias generaciones una base de fans que, hasta la fecha, es muy sólida.

“Vamos a dar la mejor cara, vamos a ir a los eventos y vamos con todo, señores (…) no tenemos que dejar a toda la gente que está pagando un boleto. ‘Vayan y hagan de cuenta que no ha pasado nada; con toda la gente háganla bailar, gritar, pero sigan adelante’”, les dijeron sus papás en varias ocasiones, de acuerdo con Mejía Avante.