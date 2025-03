Hufflepuff perdió a uno de los suyos: Muere Simon Fisher-Becker, entrañable actor de ‘Harry Potter’

La muerte lo recibió como a un viejo amigo: Simon Fisher-Becker, otro entrañable actor de Harry Potter, ha fallecido.

El intérprete británico, quien también es recordado por su participación en Doctor Who, murió a los 63 años, según confirmaron su pareja Anthony Dugdale y su representante Kim Barry.

A través del Facebook oficial del actor de Harry Potter, su esposo escribió una breve publicación este domingo: “Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo una noticia muy triste. A las 2:50 de esta tarde Simon falleció. Voy a mantener esta cuenta abierta por un tiempo. No estoy seguro en este momento si voy a publicar de nuevo. Gracias a todos”.

Simon Fisher-Becker tenía 63 años. (Foto: Facebook Simon Fisher-Becker).

En tanto, Kim Barry dijo al New York Post: “Hoy no solo he perdido a un cliente, Simon Fisher-Becker, sino también a un gran amigo personal desde hace 15 años”.

Al momento se desconocen las causas de su fallecimiento, había estado activo en Facebook, donde el pasado 7 de marzo dio su opinión sobre un tema político de Gran Bretaña: “Pensamiento de madrugada. La reforma de la Cámara de los Lores es muy necesaria”.

Simon Fisher-Becker en 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' (2001). (Foto: IMDb).

¿Quién fue Simon Fisher-Becker?

Simon Fisher-Becker nació en noviembre de 1961 en Paddington, Londres, Inglaterra. Es recordado por su papel como el ‘Fraile Gordo’, el fantasma de la en casa Hufflepuff en Hogwarts, el cual forma parte del universo de Harry Potter y la Piedra Filosofal (2001).

El intérprete también participó en Los miserables (2012), cinta protagonizada por Anne Hathaway y ganadora de un Oscar; y Doctor Who (2005), donde fue Dorium Maldovar en las temporadas 5 y 6.

Simon tuvo un protagónico en la comedia Puppy Love y actuó en producciones como One Foot in the Grave y Afterlife.

Simon Fisher-Becker actuó en 'Doctor Who' (2005). (Foto: IMDb).

Su representante Barry recordó algunos de los mejores momentos que vivió a su lado:

“Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Maldovar en Doctor Who de la BBC. Simon también era escritor, cuentista y un gran orador. Me ayudó enormemente y era amable, cortés y se interesaba por todo el mundo. Mis condolencias a su marido Tony, a su hermano, a sus sobrinas y sobrinos y a su legión de fans”.

Toma de producción del Fraile Gordo. (Foto: IMDb).

Series y películas de Simon Fisher-Becker

Simon deja un legado de alrededor de 50 créditos en todo tipo de producciones, nunca se retiró.

Estas son las series y películas en las que tiene créditos: