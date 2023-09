Muere Michael Gambon: ‘Comunidad mágica’ de Harry Potter se despide del querido Dumbledore

“No sientas pena de los muertos, sino de los vivos, y sobre todo de aquellos que viven sin amor”, decía Albus Dumbledore en las películas de Harry Potter. Uno de los actores que dio vida a este emblemático personaje, Michael Gambon, murió este 28 de septiembre a los 82 años y la comunidad mágica alzó sus varitas al cielo para despedirlo.

En las cintas del universo creado por la escritora J.K. Rowling, Gambon personificó al gran mago de barba blanca en seis de las ocho películas, entre 2004 y 2011, luego de que falleció el actor Richard Harris.

¿Qué pasó con Michael Gambon?

“Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon”, anunció en un comunicado su publicista Clair Dobbs, “Amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus, después de un brote de neumonía. Michael tenía 82 años”.

Michael Gambon murió a los 82 años en el hospital tras una neumonía. (Foto: X @harrypotter)

El actor irlandés fue nombrado caballero en 1998 por la reina Isabel II, estaba retirado desde 2015, luego de que el avance en su pérdida de memoria lo imposibilitó para seguir actuando: “Es horrible admitirlo, pero no puedo hacerlo. Me rompe el corazón. Es cuando el guion está frente a mí y me lleva una eternidad aprenderlo. Es aterrador”, explicó el irlandés en aquel entonces.

Gambon ganó cuatro premios Baftas y tuvo una carrera de medio siglo en televisión, cine, radio y teatro, además de Dumbledore, interpretó al detective francés Jules Maigret en la serie Maigret y protagonizó The Singing Detective; también aparece en las cintas El discurso del rey y La reina Victoria y Abdul.

Michael Gambon tuvo una trayectoria de medio siglo. (Especial)

Famosos se despiden de Michael Gambon

La ‘comunidad mágica’ que creció con las enseñanzas de ese personaje al que dio vida Michael Gambon dedicó diversos mensajes de despedida a su vida y trayectoria.

Rupert Grint

El actor Rupert Grint, Ron Weasley en Harry Potter, fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte del famoso intérprete y escribió en Instagram:

“Qué triste oír lo de Michael. Aportaba tanta calidez y picardía a cada día en el set. Me cautivó de niño y se convirtió en mi modelo personal para encontrar la diversión y las excentricidades en la vida. Envío todo mi cariño a su familia, Rupert”.

Rupert Grint Rupert Grint se despidió del actor de Dumbledore.

Daniel Radcliffe

A través de un comunicado enviado a Variety, Daniel Radcliffe, protagonista de Harry Potter, rindió homenaje a su compañero de reparto Michael Gambon: ”Con la pérdida de Michael Gambon el mundo acaba de volverse considerablemente menos divertido”.

El joven ‘mago’ que vio morir a Dumbledore en las cintas, ahora también dice adiós al intérprete en la realidad, a quien recuerda por su carácter:

“Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y sin esfuerzo con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él es lo mucho que se divertía haciendo su trabajo. Era tonto, irreverente e hilarante. Le encantaba su trabajo, pero nunca parecía definido por él. Era increíble contando historias y chistes, y su costumbre de desdibujar los límites de la realidad y la ficción”.

Además, Daniel recordó cuando más pasó tiempo con él, en la sexta película: “él hizo que las horas que pasamos juntos delante de una pantalla verde fueran más memorables y alegres de lo que tenían derecho a ser. Me entristece mucho saber que ha fallecido, pero estoy muy agradecido por el hecho de ser una de las personas afortunadas que pudo trabajar con él”.

Michael Gambon, quien le dio vida al personaje de Dumbledore en 'Harry Potter', falleció a los 82 años tras una neumonía. (Foto: EFE)

James Phelps

James Phelps, conocido por interpretar al gemelo Fred Weasley en la franquicia, lamentó el fallecimiento de Sir Gambon, “era, dentro y fuera de la cámara, una leyenda... Siempre fue muy divertido y muy acogedor para compartir cualquier conocimiento que tuviera”.

Además, James compartió una anécdota con él mientras filmaban la sexta entrega, Harry Potter y el misterio del príncipe, cuando pasó mucho tiempo con Michael:

“Un día estábamos filmando la escena final de la torre del reloj de Dumbledore, obviamente una escena bastante intensa. Entre preparaciones, Michael me preguntó qué estaba haciendo ese fin de semana. Dio la casualidad de que mi hermano y yo estábamos leyendo Peter and the Wolf con la orquesta de Manchester Halle. ‘¿Tienes el guion contigo?’, me preguntó, así lo hice: ‘Ya lo hice, repasémoslo y si quieres puedo darte algunas notas’. Así que pasamos lo que debería haber sido su tiempo libre repasando mi trabajo del fin de semana. Es un recuerdo que siempre he tenido como uno de los momentos más destacados de mis días en HP”.

El actor de Fred Weasley recordó historias con Michael Gambon.

J.K. Rowling

La escritora británica J.K. Rowling, autora de los libros Harry Potter, recordó al actor en Twitter:

“Acabo de enterarme de la terrible noticia sobre Michael Gambon. La primera vez que le vi fue en King Lear, en 1982, y si me hubieran dicho entonces que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que yo hubiera escrito, habría pensado que estaban locos. Michael era un hombre maravilloso, además de un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no solo en Potter, sino también en The Casual Vacancy.

J.K. Rowling se despidió de Michael Gambon.

Jason Isaacs

El actor que dio vida al temible Lucius Malfoy le dedicó un mensaje al intérprete de barba blanca con quien se enemistó en la ficción, pero admiraba fuera de las pantallas:

“Ha muerto el magnífico Michael Gambon. Aprendí de Michael lo que podía ser la interpretación en El detective cantante: compleja, vulnerable y totalmente humana. La mayor emoción de participar en las películas de Potter fue que sabía mi nombre y compartía conmigo su intrépido y sucio sentido de la diversión”.