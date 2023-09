Michael Gambon: La razón por la que el actor de Dumbledore en ‘Harry Potter’ se retiró

Michael Gambon, actor de Harry Potter, falleció a los 82 años acompañado por su familia tras un brote de neumonía, pero quien interpretó al director de Hogwarts, Albus Dumbledore, desde 2004, ya se había retirado de los escenarios.

Fue en 2015 que Gambon decidió alejarse del teatro debido a una pérdida de memoria que seguía avanzando, por lo que ya no podía hacer uso de auriculares como apoyo.

Según The Hollywood Reporter, en 2009 fue ingresado al hospital luego de sufrir ataques de pánico en 2 ocasiones, los cuales fueron provocados por el estrés que sentía por olvidar sus líneas en los ensayos del Teatro Nacional de Londres.

Según confió el propio Gambon, en su momento se explicó que no pudo participar en The Habit of Art, de Alan Bennett, debido a problemas de salud sin especificar las causas, por lo que fue Richard Griffiths quien lo reemplazó.

“Había una chica entre bastidores y tuve que taparme la oreja para que pudiera leerme las líneas. Después de aproximadamente una hora, pensé: ‘Esto no puede funcionar’. No puedes estar en el teatro, libre en el escenario, gritando y corriendo con alguien leyéndote”, dijo a Sunday Times Magazine.

Murió el actor que interpretó a Dumbledore en 'Harry Potter' a los 82 años (Especial)

La explicación de Michael Gambon sobre su retiro

“Es horrible admitirlo, pero no puedo hacerlo. Me rompe el corazón. Es cuando el guion está frente a mí y me lleva una eternidad aprenderlo. Es aterrador”, añadió.

Pese a que en principio atribuyó sus problemas a su edad, tuvo miedo de estar desarrollando un síntoma de una enfermedad degenerativa como el Alzheimer, por lo que lo manifestó a sus médicos, quienes le hicieron unas pruebas para desechar el diagnóstico.

Por unos años más, Michael continuó aceptando papeles que contribuyeron a su carrera cinematográfica y televisiva como The Casual Vacancy de J.K. Rowling. Sin embargo, en 2019 dejó la serie Breeders en medio de sus grabaciones.