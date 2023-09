Mamá de Angus Cloud revela cómo fue el momento en el que encontró muerto al actor

Los forenses del condado de Alameda dieron a conocer que la causa de muerte de Angus Cloud a los 25 años se debió a una sobredosis accidental tras la combinación de varias drogas, que incluyeron al fentanilo, por lo que semanas después del fallecimiento del actor de Euphoria su madre contó el momento en el que lo encontró desvanecido.

El lugar fue el escritorio de su habitación en su casa familiar en Oakland, California, el pasado 31 de julio. Al principio Lisa Cloud creyó que era porque se había quedado dormido tras estar trabajando por largas horas, aunque luego se dio cuenta de que no respiraba.

“Comencé a sacudirlo y a gritar. Lo empujé fuerte y cayó al suelo. Intenté resucitarlo, boca a boca, y lo estaba comprimiendo (…) Estaba gritando por mi vecino porque no quería dejarlo y llamar al 911, y seguí así hasta que se lo llevaron”, dijo a People.

Una combinación de drogas causaron la muerte del actor Angus Cloud. (Foto: Instagram @anguscloud)

Sam Levinson, creador de Euphoria, habla sobre adicciones de Angus Cloud

Fueron dos ocasiones en que el personaje interpretado por Cloud en la exitosa serie estuvo a punto de morir, pero el creador Sam Levinson cambió de opinión.

La primera de ellas era al final de la primera temporada y la otra en la segunda, derivado de sus adicciones, que según Lisa, comenzaron luego de que el actor se negara a realizarse una cirugía tras una lesión en el hueso del talón.

Levinson contó que platicó en varias ocasiones con Cloud, a quien le dijo: “Necesito que estés sobrio porque tengo que poder confiar en ti”. Después de una supuesta internación pagada por HBO, que continuó con un programa ambulatorio, lo subieron al coche para realizar una intervención.

“Él no lo quería. Es simplemente el lado autodestructivo de la adicción y pesa más que todo. Pero no puedes renunciar a la gente. No iba a permitir que nadie se diera por vencido con él”, argumentó.