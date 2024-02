Muere esposa de Bradley Thomas, productor de ‘Los asesinos de la luna’: ¿Qué le pasó?

La esposa del productor de la película Killers of the Flower Moon, Bradley Thomas, murió el pasado lunes 29 de enero, según reportó TMZ.

De acuerdo con fuentes policiales, Isabelle Thomas saltó desde un balcón en el Hotel Angeleno en la zona oeste de Los Angeles el pasado lunes 29 de enero.

TMZ informó que la mujer fue descubierta por testigos y socorristas. La muerte de Isabelle Thomas fue catalogada como un suicidio, de acuerdo con la Oficina Forense del Condado de Los Ángeles.

Isabelle Thomas sufrió de múltiples lesiones traumáticas tras su fuerte caída. Hasta ahora, el hotel no ha expresado comentarios al respecto.

Killers of the flower moon El productor de la película sufrió la muerte de su esposa. (Foto: EFE)

¿Quién es Bradley Thomas?

Bradley Thomas es el cofundador de Imperative Entertainment, se trata de un estudio especializado en el desarrollo, producción y la financiación de entretenimiento original en el cine, televisión y documentales.

Entre las diversas películas en las que ha trabajado se encuentran Dumb and Dumber, Ther’s Something about Mary, Me myself and Irene, Shallow Hal, Hall Pass y Killers of the flower Moon, que está nominada a mejor película de la Academia 2023.

Thomas e Isabelle asistieron juntos a eventos y a los estrenos de las distintas películas del productor, la más reciente fue la Fiesta de BAFTA 2023 en Mabybourne Beverly Hills el 13 de enero.

Los asesinos de la luna Los Asesinos de la Luna en las nominaciones de Los Oscar. (Foto: EFE)

Nominaciones de Los asesinos de la Luna

La película de Bradley Thomas y el director Martin Scorsese, Los asesinos de la luna, es una de las favoritas en los próximos premios de la Academia 2024.

La película de Scorsese consiguió 10 nominaciones en los Oscar 2024 con Lily Gladstone y Robert De Niro en la categoría de mejor actriz protagonista y mejor actor de reparto.

Además, se sumó su director Martin Scorsese con su décima nominación como mejor director. Entre las otras categorías se encuentra mejor director, mejor canción original, mejor banda sonora, mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario, mejor edición.

Entre las nominaciones se encuentra el mexicano Rodrigo Prieto por su trabajo como fotógrafo de la película, también estuvo presente en Barbie. Ahora compite por la estatuilla de nuevo contra Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), además de con Matthew Libatique (Maestro), Robbie Ryan (Poor Things) y Edward Lachman (El Conde).