Bruce Willis: ¿Qué pasó en las grabaciones de sus últimas películas antes de su diagnóstico de demencia?

Bruce Willis es un actor reconocido por participar en varias películas de acción como Duro de Matar (1988) y Glass (2019). En la actualidad vive con demencia frontotemporal que se le diagnosticó este año, te contamos como fue su paso por los sets de producción de sus últimas cintas.

A finales de marzo del año pasado, los familiares de Bruce Willis compartieron un comunicado en el que revelaron el retiro de la actuación del famoso por un primer diagnóstico de afasia, un trastorno cognitivo que afecta la forma en la que una persona se comunica.

Sin embargo, a mediados de febrero de 2023, los familiares de Willis lanzaron otro comunicado en el que, después de ir con un especialista, se descubrió que Bruce padece de demencia frontotemporal, afectación que tiene una esperanza de vida promedio de 2 a 10 años.

Bruce Emma Heming ha dado varias actualizaciones sobre el estado de salud de Bruce Willis. (Foto: EFE)

¿Cuáles fueron las últimas películas de Bruce Willis?

Previo a la revelación de su condición, Bruce Willis tuvo la oportunidad de participar en algunas películas de acción, algunas de ellas son Out of Death (2021), White Elephant (2022), Wrong Place (2022), Paradise City (2022), la saga de Detective Knight (2022) y Assasin (2023).

Una de las películas más esperadas era Paradise City, ya que marca el reencuentro de Bruce Willis y John Travolta de su aparición en Pulp Fiction (1994). De acuerdo con The New York Times, las escenas del intérprete con demencia se grabaron antes de que revelara su diagnóstico.

La vida de Burce Willis cambió desde que fue diagnosticado con afasia. (Foto: EFE)

En 2021, Willis también actuó en otra cinta llamada Cosmic Sin (2021) por la que ese año le otorgaron un Razzies, se trata del galardón que reconoce a las peores películas del año; sin embargo, debido a su diagnóstico decidieron retirárselo.

Sin embargo, durante las grabaciones de algunas de estas últimas películas, algunos colegas de Willis notaron que el actor estaba teniendo algunos problemas.

¿Qué pasó en el set de grabación de las últimas películas de Bruce Willis?

El director de Out of Death, Mike Burns, reveló que tuvo que reducir la participación del Bruce en la película por algunos de los problemas que presentaba al memorizar su diálogo.

“Parece que tenemos que reducir el número de páginas de Bruce en unas 5 páginas. También necesitamos abreviar un poco su diálogo para que no haya monólogos”, escribió en un correo Burns que mandó a sus colegas de Out of Death y que compartió a Los Angeles Times.

Aunque el director no sabía de la afectación del intérprete, al enterarse del diagnóstico de Bruce Willis, esto fue lo que dijo en conversación con Los Angeles Times:

“Después del primer día de trabajo con Bruce, pude verlo de primera mano y me di cuenta de que había una cuestión más importante en juego aquí y por qué me habían pedido que acortara sus líneas”, el director comentó que el actor terminaba confundido al final del día.

Bruce Willis tiene más de 40 años de trayectoria en el cine. (Instagram: @dobledebruce)

El director Jesse V. Johnson, quien también habló con Los Angeles Times, fue el encargado de dirigir White Elephant y mencionó que al ver al actor “no era el Bruce que yo recordaba” y hasta reveló que había días en los que se confundía en el set.

“Me dijeron que estaba encantado de estar allí, pero que lo mejor sería que termináramos de rodarlo para el almuerzo y le dejáramos marchar antes”, comentó el cineasta. Asimismo, dos colaboradores del proyecto revelaron que Willis les preguntaba en dónde se encontraba.

“Sé por qué estás aquí, y sé por qué estás aquí, pero ¿por qué estoy aquí?”, recordaron los colaboradores de White Elephant.