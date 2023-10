La repentina muerte de Alejandra Villafañe a los 34 años: Así vivió sus últimos días

“Me diagnosticaron esta palabrita que no está tan chévere pronunciar”, se sinceró la fallecida actriz Alejandra Villafañe en relación con el tipo de cáncer que padecía.

Alejandra Villafañe Osorio fue una actriz originaria de Colombia que apareció en diversas producciones del Canal RCN como No olvidarás mi nombre (2017) y La ley del corazón (2018). Este 21 de octubre, sus familiares y seres queridos confirmaron su muerte a los 34 años.

“Las mejores flores dios las recoge rápido para su jardín. Hija por siempre, tu legado estará en mí. Gracias por ser tan especial. Te amo”, escribió el padre de la actriz Santiago Villafañe Vidal en su cuenta de Facebook.

Alejandra Villafañe tenía un tipo de cáncer. (Foto: Instagram / @alejavillafane)

¿Qué enfermedad tenía Alejandra Villafañe?

A principios de julio, Alejandra Villafañe publicó un video en su Instagram en el que reveló que tenía algunos problemas de salud desde un par de meses antes.

“Desde el 12 de mayo me diagnosticaron esta palabrita que no está tan chévere pronunciar, ha sido un largo proceso...”, aseguró la intérprete. Aunque no dijo textual que enfermedad tenía, People en Español señaló que padecía de un tipo de cáncer.

Alejandra Villafañe en el hospital con su padre. (Foto: Instagram / @alejavillafane)

Alejandra Villafañe no dio detalles sobre el tipo de cáncer que tenía, pero reveló en la leyenda de su publicación que se había sometido a ciertos procedimientos quirúrgicos para sanar.

“Este registro de la Alejandra en julio del 2023, es para ustedes hoy y para mi yo del futuro. Aleja, mañana 5 de julio, es tu segunda cirugía, eres una dura. Los que te quieren están orando por ti. Dios los bendiga a todos”, escribió la intérprete.

Alejandra Villafañe murió por un tipo de cáncer. (Foto: Instagram / @alejavillafane)

¿Cómo vivió Alejandra Villafañe con su cáncer?

Desde aquella publicación, en la que reveló que estaba enferma de cáncer, Alejandra Villafañe estuvo publicando algunas actualizaciones sobre su estado de salud.

“La cirugía se complicó un poco y por ende el post no ha sido tan fácil, aun así fue una cirugía exitosa, al parecer se pudo sacar todo, mi oncólogo es un teso y el urólogo que entró a última hora también, todos los que estuvieron en mi cirugía, son demasiado, gracias”, publicó en redes Villafañe el 11 de julio.

Tras aquella actualización de salud, Alejandra Villafañe compartió una serie de fotografías en las que aparecía en el hospital acompañada de sus seres queridos, como sus padres, y de su pareja, el actor Raúl Ocampo.

Alejandra Villafañe estuvo acompañada de su familia durante su tratamiento. (Foto: Instagram / @alejavillafane)

La actriz también publicó un par de videos sobre su recuperación tras el proceso quirúrgico en el que enseñaba como iba sanando; sin embargo, el 28 de septiembre Villafañe reveló que se sometió a un tratamiento de quimioterapia.

“Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor, fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara”.

A mediados de octubre, Alejandra Villafañe publicó un video en el que mostró que se había rapado por los efectos secundarios de la quimioterapia y en forma de solidaridad, Raúl Ocampo también tomó la decisión de recortar su cabellera.

Raúl Ocampo se rapó con Alejandra Villafañe. (Foto: Instagram / @alejavillafane)

“Este es video es un homenaje a la familia que siempre está, a los amigos que llegaron y se volvieron familia”, puntualizó.

Tras aquel video, a los pocos días, se dio a conocer el fallecimiento de Alejandra Villafañe. Por medio de las redes sociales de su madre, Alicia Villafañe Vidal, se reveló que en todo momento la actriz estuvo acompañada de su familia.