Luis Ángel ‘El Flaco’ asegura que su hija se ha manifestado a la familia tras morir ahogada

El cantante Luis Ángel ‘El Flaco’, exvocalista de Los Recoditos, confesó la manera en la que la familia ha recordado a su hija María Fernanda, quien falleció a los 21 años ahogada a mediados de agosto en la Playa Cerritos en Mazatlán, Sinaloa.

Varios integrantes de su familia le han relatado la aparición de mariposas, lo que les da alegría ante el duelo que viven. “Hasta cierto punto sabemos que no es ella, pero pensamos que se nos manifiesta de esa forma”, dijo al programa Hoy.

A otra de sus hijas este episodio le ocurrió en la universidad, pero fue su mamá (expareja) la primera que vivió esta coincidencia de la que también hablaron su sobrina y ahijada. “A mí no me ha pasado, yo quiero ver una mariposa en mi mano, que se me pare, no sé cómo explicarlo”, añadió.

Recientemente, hubiera sido el cumpleaños 22 de la joven, por lo que se reunieron en el panteón para homenajearla. “Había muchas mariposas ahí, de todos colores, es como algo de nosotros”.

Luis Ángel 'El Flaco' pidió respeto por la memoria de su hija María Fernanda. (Instagram / @luisangelelflaco)

Luis Ángel ‘El Flaco’ pide respeto a la memoria de su hija

Anteriormente, Luis Ángel habló del momento en que se enteró de la muerte y argumentó que nadie está preparado para perder a un hijo, por lo que aconsejó a los jóvenes a no tomar malas decisiones por el dolor que dejan.

Cuando se enteró por teléfono que María Fernanda no salía del mar, le habló a su hermano para que los ayudara a localizarla y se quedó al teléfono escuchando los gritos cuando intentaban revivirla.

Tras compartir los detalles de la tragedia, pidió a sus fans respetar a su hija. “Yo hice público la forma en qué sucedió, quiero que la memoria de mi hija este bien, que no se lastime la memoria de mi hija, pero también es importante decirles a los jóvenes y papás que hay que estar cuidándolos más”, reflexionó quien ya regresó a los escenarios.