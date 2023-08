¿Adrián Uribe fue embargado? Esto es lo que sabemos de la supuesta demanda que enfrenta

Adrián Uribe estaría enfrentando problemas legales luego de que hace 7 años un grupo de músicos que trabajaran para él lo demandaran por despido injustificado luego de que su empresa, KG Talento, decidiera reemplazarlos por pistas musicales.

El proceso habría iniciado en 2016, por lo que la millonaria deuda se ha incrementado a lo largo de los años. El extrabajador con más antigüedad tenía 8 años trabajando con el comediante y se les habría ofrecido una liquidación de 10 mil pesos. A los demandados se sumarían los nombres de Laura García Uribe y Mauricio García Uribe.

El comediante Adrián Uribe habría sido demandado en 2016. (Foto: Instagram @adrianuribe)

¿Embargaron las propiedades de Adrián Uribe?

De acuerdo con información del programa Chisme no Like, el también actor acumuló una deuda de 6 millones 341 mil 849 pesos, que corresponde tanto a la indemnización a los empleados como a las prestaciones. Uribe habría cambiado su bufete de abogados, pero solo habrían ganado tiempo, ya que no pueden cambiar la situación por la que atraviesa.

“Ya no hay manera de revertir nada. Debido al estatus del juicio, no hay forma en que se salve de pagar”, dijeron los conductores, que aseguran en junio pasado le embargaron una propiedad de 998 metros cuadrados en Jardines del Pedregal -valuada en aproximadamente 100 millones de pesos, mientras que solo el terreno en 40 millones-. Sin embargo, se encuentra en proceso de avalúo.

Sin embargo, también afirmaron que próximamente embargarán otra para pagar una multa que fue ordenada por el juez al negarse a incorporar a los extrabajadores. “Aún falta el embargo por los 2 millones de la multa, y sabemos que será de una propiedad que dicen que le va a doler más que todas”, añadieron.

Hasta el momento, Adrián Uribe no ha hecho comentarios al respecto ni confirmado o negado la información; en cambio, presume las vacaciones junto a su familia en un crucero de Disney.