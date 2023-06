Muere Lew Palter, actor que interpretó a Isidor Straus en ‘Titanic’, a los 94 años

Lew Palter falleció a los 94 años en su casa de Los Ángeles luego de sufrir un cáncer de pulmón. Uno de los papeles más recordados del actor es el de Isidor Straus en el famoso filme Titanic de James Cameron, que se suma a sus décadas de trayectoria tanto en teatro como en cine y televisión.

La noticia fue confirmada por su hija Catherine Palter a The Hollywood Reporter. Palter apareció en la película ganadora del Oscar junto a Elsa Raven en una escena en donde se abrazan en la cama mientras un cuarteto toca ‘Nearer My God to Thee’ en el momento en que la embarcación se hunde.

Straus fue tatarabuelo de Wendy Rush, la esposa de Stockton Rush, uno de los cinco tripulantes que murieron luego de la implosión del submarino Titán. Isidor fue el cofundador de los almacenes Macy’s, quien se negó a abordar las embarcaciones de emergencia luego de ver que todavía había mujeres y niños.

Lew Palter interpretó a Isidor Straus en 'Titanic'. (Foto: YouTube 20th Century Studios)

¿Quién fue Lew Palter? Su trayectoria

Palter nació en Brooklyn en noviembre de 1928 y terminó sus estudios en la Universidad Tufts. Se forjó con una maestría de la Universidad Alfred y se especializó en teatro de la Universidad Northwestern antes de debutar en pantalla en Run for Your Life, en 1967.

Sus primeros proyectos fueron The Madwoman of Chaillot y An Enemy of the People, además de sirigir algunas obras como Let Man Live, Overruled y The Trial of Lucullus. Entre sus proyectos se incluye darle vida un juez de la Suprema Corte en First Monday in October o el detective Clark en la serie Delvecchio, en la que actuó entre 1976 y 1977.

Se suman títulos como It Takes a Thief, The Virginian, Gunsmoke, Mission: Impossible, L.A. Law, Charlie’s Angels, Baretta, The Six Million Dollar Man y The Steagle. También fue profesor de la Escuela de Teatro CalArts desde 1971 hasta 2013, cuando se retiró.