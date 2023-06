Muere la influencer Jacky Oh, del programa ‘Wild ‘N Out’, a los 32 años

La influencer Jacky Oh falleció a los 32 años en Miami. (Foto: Instagram @mtvwildnout)

La exestrella del programa de MTV Wild ‘N Out, Jacky Oh, murió a los 32 años mientras se encontraba en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, aunque no se han dado a conocer las causas detrás de su fallecimiento.

La noticia fue confirmada desde la cuenta oficial del popular show que se caracteriza por sus sketches de comedia y batallas de rap.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de Jacklyn Smith, conocida en el mundo como Jacky Oh, un miembro talentoso de la familia ‘Wild N ‘Out’ cuyo impacto será atesorado y extrañado para siempre. Jacky Oh fue una querida amiga y amada colega del elenco durante cinco temporadas”, escribieron.

De acuerdo con la versión de TMZ los hechos ocurrieron el pasado 31 de mayo; en su Instagram se habría eliminado una publicación en donde afirmaba que visitó la ciudad para someterse a un cambio de imagen.

“Fue una tremenda madre para tres hermosos niños. BET Media Group extiende nuestras más sinceras condolencias a la familia Smith, DC Young Fly, B Simone, Nick Cannon y todos los amigos que amaron y cuidaron a Jacky Oh durante este momento difícil”, añadieron.

¿Quién era Jacky Oh?

Luego de que la joven lograra reconocimiento en la pantalla chica hizo una familia con el youtuber D.C. Young Fly -quien se encontraba en Atlanta filmando nuevos episodios-, cuya relación comenzó en el 2015.

Procrearon a 3 hijos, el menor de ellos con tan solo 10 meses de edad, por lo que la influencer había declarado que una de sus mejores facetas era la de madre.

Jacklyn Smith, su nombre real, también se interesó por la creación de contenidos en su cuenta de YouTube y se convirtió en influencer. Además de dedicarse a vender bienes raíces, creó una línea de maquillaje con productos para los labios la cual llamó J Nova Collection.